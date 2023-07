Temptation Island, Raffaella Mennoia e il dettaglio su cosa non vedremo mai in onda

Temptation Island si conferma un successo di ascolti. Sui social ogni puntata viene commentata quasi al secondo, i fidanzati e le fidanzate diventano oggetto di osservazioni, giudizi e paragoni. Inconsciamente o meno ci chiediamo cosa faremmo al posto loro e soprattutto se essendo consapevoli di avere così tanti problemi di coppia continueremmo o meno a rimanere nel legame. A parlare del perché lo show piaccia così tanto è stata Raffaella Mennoia, autrice dello show (e anche di Uomini e Donne e Amici) e braccio destro di Maria De Filippi, a Tv Sorrisi e Canzoni.

La forza di Temptation secondo Raffaella Mennoia

"I dati di ascolto – ha spiegato l’autrice – non sono mai scontati. Per di più siamo stati fermi una stagione e questo è un programma che va in onda solo per sei puntate all’anno e non ha una lunga storia. Saltando l’edizione 2022 le aspettative sono cresciute anche se nel frattempo il pubblico poteva essersi appassionato a qualcos’altro. Invece è stato ben contento di questo ritorno". Ma cosa incuriosisce così tanto gli spettatori? Secondo Mennoia non c'entrano le "corna": "Penso che la gente si appassioni non tanto per vedere le corna, o fino a un certo punto. Le persone vogliono vedere se quella coppia ce la farà a sopravvivere alle tentazioni. Non tifa perché due si lascino, ma perché tornino insieme".

Dietro alla messa in onda dello show c'è molto lavoro, come per ogni programma televisivo. Tutto parte con i provini che partono a marzo e durano circa tre mesi: per questa edizione erano state individuate 120 coppie, ma alla fine solo 7 sono state scelte. "La cosa importante è incontrare le coppie e osservarle perché c’è una sensazione che mi arriva subito e che poi condivido con gli autori", ha precisato Mennoia che poi ha aggiunto che ovviamente la scelta delle coppie è fondamentale e che "A volte una frase basta a fare la differenza".

"A Temptation non vedrete mai più di un bacio"

"Non abbiamo mai mostrato i provini perché le cose che ci vengono dette sono davvero riservate e private" e proprio lo stesso principio di sottrazione viene utilizzato durante tutto il programma, a differenza delle edizioni in altri paesi. "Noi non facciamo vedere molto, nel racconto c’è una linea narrativa che si fonda sull’immaginazione di quello che succederà. Significa che non si vede niente più di un bacio. Ad esempio nella storia di Gabriela e Giuseppe si è vista solamente una porta chiusa. Le altre edizioni in giro per il mondo sono molto più esplicite in alcune situazioni. Noi pensiamo non ce ne sia bisogno, non va urtata la sensibilità di chi guarda".

A rendere il reality molto vicino a quello che potrebbe essere la realtà è l'utilizzo di telecamere nascoste: "Usiamo telecamere 'remotate', non come quelle degli altri reality. I partecipanti sanno benissimo che ci sono, ma non ce le hanno in faccia. E questo concede più relax mentale".

Temptation Winter in montagna

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha parlato di un'edizione invernale di Temptation quindi addio spiagge sarde e ben trovate montagne dell'Appennino o delle Alpi. Mennoia è particolarmente favorevole: "Una bella proposta, ma ho ancora troppo caldo per pensare di mettere maglione e cappotto e ricominciare tutto daccapo. Però l’idea di andare al fresco in montagna in questo momento non sarebbe male…".