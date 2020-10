Temptation Island 2020, i momenti clou della quinta puntata

La quinta puntata di ‘Temptation Island 2020’ in onda mercoledì 14 ottobre ha segnato un altro passo avanti verso fine di un’edizione che non ha risparmiato colpi di scena, tra epiloghi felici e furiosi scenari che vedranno la loro conclusione nell’ultimo appuntamento in onda martedì 20 ottobre.

Salvo e Francesca

Lieto fine per la coppia che, alla fine di un falò di confronto anticipato, ha lasciato insieme il programma. A Salvo, che nel villaggio era convinto di voler lasciare Francesca, è bastato rivedere la compagna per far riaffiorare i suoi sentimenti e superare gli ostacoli comunicativi e fisici pensati come insormontabili. “Io sono sicuro che tu sei la persona che voglio per tutta la vita e se tu non accetti lo rimpiangerò per sempre”, ha affermato lui; “Io ho molta paura di tornare così come siamo venuti”, ha replicato lei che sul finire del confronto si è detta ancora innamorata e disponibile a ricominciare. “Ci siamo allontanati, ma dobbiamo darci la possibilità di riprovarci”, la frase che ha dato il via a un nuovo capitolo della loro storia .

Nello e Carlotta

Nervi più che tesi per Carlotta che, vedendo i filmati del suo Nello vicino alla tentatrice Benedetta, ha una vera e propria crisi di pianto e promette di lasciarlo. “Sei anni che sono stata con lui, mi vergogno io”, le parole della ragazza davanti alle immagini che mostrano il fidanzato molto vicino alla single: “Per me devi morì schiattato. Io lo rovino. Carlotta non c'è più, per tutta la vita”. Come andrà a finire tra i due si saprà nella puntata finale di martedì prossimo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Speranza e Alberto

I due hanno iniziato a confrontarsi davanti a un falò finale che ha illuminato il volto di Speranza, sincera nell’ammettere di provare ancora dei sentimenti per Alberto nonostante lui abbia baciato la single Nunzia durante il loro weekend da sogno. Rivedendo i filmati, lui chiarisce di aver voluto prendersi un momento per pensare alla felicità personale. “Tu mi hai umiliato, con fatti e atteggiamenti. Io davanti ho una persona che amo ancora, senza limiti”, ha detto lei che rivendica il suo amore per lui dopo 16 anni. Alberto, dal canto suo, ha affermato di aver pensato sempre a lei nel villaggio, salvo poi chiederle: “Mi hai mai visto così felice con te? Arrivare qui e fingere non avrebbe avuto senso, sono stato me stesso, l'ho fatto in maniera consapevole”. La puntata è terminata sulla domanda fatidica posta ad Alberto riguardo ai suoi sentimenti: se anche lui vorrà salvare 16 anni di storia con Speranza lo scopriremo nell’ultima puntata.