Stefano e Claudia di 'Temptation Island' si sono sposati: il romantico video

Claudia Venturini e Stefano Socionovo si sono sposati. La coppia che grazie all’ultima edizione di Temptation Island si è riscoperta più innamorata che mai, si è giurata amore eterno con una romantica cerimonia all’aperto, celebrata nella mattina di oggi, sabato 7 agosto. Sui social le prime immagini della cerimonia, postate da un amico invitato alle nozze e dallo stesso sposo.

Claudia e Ste sono fidanzati da 4 anni: era il 2017, infatti, quando iniziò la loro storia d’amore che sarebbe arrivata prima alle nozze se non fosse stato per la pandemia. La coppia aveva così rimandato la data di un anno, al 7 agosto 2021, appunto, ma il lockdown e la convivenza forzata avevano creato qualche problema spingendo la ragazza a rivolgersi alla redazione di Temptation.

Il programma è servito a entrambi a chiarire quanto siano importanti l’uno per l’altra: "Ci amiamo tantissimo e questo programma ci ha fatto riavvicinare tanto. È tornata la passione tra noi ed è davvero importante", avevano dichiarato alla fine della trasmissione. Le nozze sono seguite ad una serata romantica, durante la quale Ste ha voluto ancora una volta chiedere la mano della sua fidanzata davanti agli amici, ma non solo, con tanto di megafono per urlare forte il suo amore (sotto, il video della proposta).

(Di seguito il video della proposta di matrimonio)