Temptation Island: le lacrime di coccodrillo di Stefano

Nuovo capitolo della tragedia "Stefano e Manuela". Mentre Stefano è sempre più vicino alla single Federica, tra apprezzamenti fisici, scambi di sguardi ammiccanti e vedo-non-vedo nella vasca idromassaggio non mancano le parole poco carine rivolte alla fidanzata (che però non sente nei video ma che vedrà in diretta tv). Dopo "Fallita di mer*a" andata in onda nella scorsa puntata, in questa ha rincarato la dose "Sarà anche una brava ragazza, ma tranne due piatti in tavola e le pulizie non sa fare niente".

Anche Manuela però si è avvicinata ad un single, Luciano Punzo, e se con le parole dice molto - come "vorrei un uomo come te" - con i gesti poi non ricambia e si ferma, sapendo di avere ancora un compagno dall'altra parte, nel bene e nel male.

Manuela e Stefano: una relazione arrivata al capolinea?

"Le sue parole non sono commentabili. È uno sporcaccione in tutti i sensi, che schifo di persona. Quando ho scoperto i tradimenti mi ha detto 'Non sei né la prima né l'ultima, passaci su'" ha spiegato arrabbiata Manuela dopo aver visto uno dei molti video nel Pinnettu. In questo video Stefano ha consolato la single che gli ha confessato il suo interesse tra le lacrime e che poco prima gli aveva confidato di non avere un buon rapporto con la madre. Lui super premuroso le ha chiesto spiegazioni, ha cercato di capirla e quando poi lei si è dichiarata lui ha fatto di tutto per rassicurarla. Queste sono immagini che hanno turbato molto Manuela e che aff: "Gli dispiace di una persona che neanche conosce. A me ha fatto perdere il lavoro e la casa".

Dopo queste immagini tocca a Stefano guardare dei video della compagna dove viene adulata dal single Luciano. Manuela è in grande difficoltà e parla dei suoi sentimenti con il tentatore, come sempre Stefano ha reagito chiamandola "stupida" e subito dopo, uscito dal pinnettu, si è messo a sbraitare e poi a piangere affermando: "Per me è finita"...