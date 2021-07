Temptation Island, il falò di confronto tra Manuela e Stefano: lo schiaffo e le lacrime

Per Stefano e Manuela una delle coppie più discusse di questa edizione di Temptation Island è tempo di falò. Un percorso burrascoso, si sono fatti del male a vicenda e nella puntata andata in onda questa sera i due hanno fatto i conti con le loro scelte tra lacrime, schiaffi e...

Il falò di confronto tra Manuela e Stefano: lo schiaffo

Il loro incontro è iniziato in quinta, i due erano molto arrabbiati e in particolare Stefano - che sa quali tasti premere per far arrabbiare e stare male la (ex) compagna - ha fatto dei commenti poco carini sull'autostime di Manuela che sarebbe "insicura di se stessa perché ha il naso rifatto". Questo unito ad altre "piccole" offese ha portato Manuela a sferrargli uno schiaffo in faccia e a dirgli quanto fosse maleducato (gli ha detto "Sei un porco, un maiale"). Ovviamente, va detto, la violenza non è mai giustificata neanche quanto, come in questo caso, è stato un gesto di liberazione dopo "anni di violenza psicologica" come li definisce Manuela.

Il falò è continuato con la visione dei video, il primo a voler iniziare è stato Stefano che ha riguardato i video della compagna. Questo ha portato a ben due pianti del ragazzo, il primo è nato quando Manuela ha parlato dei loro problemi intimi, quando lei gli ha ricordato come non fosse felice mentre facevano l'amore, il secondo invece è stato innescato dalla domanda di Manuela sul perché l'abbia tradita. Nulla di fatto dopo le lacrime perché Stefano non era pronto a dire la verità e ha continuato ad addossare la colpa a Manuela.

"Hai trovato uno che come te vive sulle nuvole come te, io vivo sulla terra, Non pensare che sono stato con le mani in mano. Te l'avevo detto che ti saresti innamorata del primo tacchino" ha ribadito Stefano.

"Non ho trovato un tacchino, ma un uomo. Io non mi pento di quello che ho fatto. Mi hai sempre tradita e io ti ho perdonato, perché il perdono non si nega a nessuno, io non ho dimenticato perché per dimenticare ci vuole un uomo accanto, non uno come te" ha risposto Manuela.

"Ero entrato qua con l'intenzione di rimediare, tu no. Sei debole, ti lasci incantare, ammettilo che sei debole", ha detto lui e Manuela ha controbattuto "Sì, sono debole, sono insicura, non me ne vergogno. Non penso che tu sia cattivo, credo tu abbia dei problemi, io sono debole ma tu che mi hai tradita come sei? non sei debole?".

"No, non sono debole io. Il problema dell'ultimo anno e mezzo è stato che mi hai perdonato ma non mi hai perdonato", Manuela ha ripetuto ancora una volta che lei lo ha perdonato ma che "non riesco a dimenticare e mi domando ogni santo giorno perché mi hai tradita. Tu non capisci il dolore che mi hai provocato, non riesco a dimenticare le cose, non ce la faccio, non me ne dimentico, tutte le cose brutte le ho impresse. Stai sempre a dirmi tutte queste cose che mi fanno stare tanto male, io speravo di venire qui e sentire, per una volta, te che parli bene di me e invece no".

Dei baci di Manuela a Luciano hanno parlato poco, perché in realtà sono la punta dell'iceberg, e quanto Filippo Bisciglia chiede a Stefano se li perdonerebbe l'ex giocatore di basket ha affermato che non perdonerebbe il bacio, perché "se lei ha fatto questo è perché non mi ha perdonato".

Il falò continua con altri commenti poco intelligenti di Stefano, che non si rende conto di cosa la compagna gli stia dicendo. Per fortuna Manuela ha il coraggio di dire basta: "Sono arrivata alla conclusione che non possiamo stare insieme, tu vuoi delle cose e io altre. Io ti vorrò bene per sempre, ti auguro tanta felicità, ma non staremo più insieme".

Dopo il falò: Manuela da Luciano e Stefano da Federica

Dopo il falò, Stefano ha chiesto di vedere Federica. Manuela è corsa tra le braccia del bel Luciano e i due sono usciti insieme, chissà dopo un mese come staranno le cose...