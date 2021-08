Temptation, Stefano e Manuela si rivedono al matrimonio di Claudia e Ste: la reazione di Federica

I due ex si sono incontrati alle nozze di Socionovo e Venturini a cui non erano stati invitati i tentatori e le tentatrici del programma

Il matrimonio di Stefano Socionovo e Claudia Venturini celebrato ieri, sabato 7 agosto, a distanza di qualche settimana dalla fine di Temptation Island, si è rivelato l’occasione per fare una sorta di bilancio social sui rapporti attuali tra gli ex protagonisti del programma invitati alla cerimonia. Alle nozze, infatti, c’erano tutti, ma gli sposi hanno preferito evitare di estendere l’invito ai tentatori e alle tentatrici con cui qualcuno ha iniziato una nuova relazione dopo l’addio ai partner. Presenti, dunque, Manuela senza il nuovo fidanzato Luciano, e Stefano, suo ex che oggi frequenta Federica.

Ed è stata proprio quest’ultima ad essere sommersa dalle domande dei follower, incuriositi dalla sua reazione rispetto alla circostanza che Stefano abbia rivisto Manuela. "Troppe domande tutte così, quindi rispondo una volta sola. Secondo me rivedere il proprio o la propria ex in giro, aiuta a metabolizzare meglio la fine della relazione. Quindi non mi infastidisce, parlo per esperienza personale", ha spiegato la ex tentatrice.

Poi, l’ulteriore precisazione che ribadisce la piena fiducia verso Stefano. A chi le ha chiesto se non abbia paura di essere tradita da un uomo che lo ha già fatto in passato, Federica ha replicato: "Nessuno si comporta allo stesso modo in tutte le relazioni. In primis conosco chi con la persona giusta accanto non ha più commesso errori. Con questo non intendo che io sono quella giusta né tantomeno lo sia lui per me. Il tempo ci darà le risposte".

Gli incontri tra gli ex di Temptation island

Ma com’è andato l’incontro tra i due ex? Stando alle indiscrezioni circolate, durante il party nuziale Stefano e Manuela sarebbero stati freddi e distaccati, a differenza di Jessica e Alessandro, altra coppia naufragata alla fine del reality, che avrebbero riso e scherzato dimostrando di aver definitivamente voltato pagina.