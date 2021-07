Temptation Island, Valentina Vignali mostra i messaggi di Stefano: "Ecco cosa mi scriveva mentre stava con Manuela"

Tra gli oltre 3 milioni e mezzo di telespettatori che ieri hanno seguito l’ultima puntata di Temptation Island c’era anche Valentina Vignali che, sui social, è intervenuta per commentare piuttosto attivamente una puntata piena di colpi di scena. In particolare, la cestista 30enne nota anche per aver partecipato come concorrente al Grande Fratello, ha detto la sua in riferimento alla coppia composta da Stefano e Manuela, ‘scoppiata’ alla fine di un falò burrascoso che ha decretato la fine della loro relazione. Ed è stato proprio mentre su Canale 5 andava in onda il confronto tra Manuela e Stefano, che Valentina ha condiviso con i suoi followers un dettaglio personale riguardante proprio il ragazzo, mittente di una serie di messaggi scritti proprio da lui e inviati in direct.

"Se Manuela e Stefano stanno insieme da quattro anni e mezzo si presuppone che si siano messi insieme a metà 2016 o qualcosa del genere… Guardate cosa ho trovato nei miei direct", ha raccontato Vignali tra le sue storie di Instagram, condividendo poi gli screenshot dei messaggi con i complimenti per le sue doti fisiche e vari inviti a cena. "Chissà a quante avrà scritto mentre stava con te" – ha commentato Valentina Vignali rivolgendosi a Manuela – "Sposa Luciano e non pensarci più", il consiglio per la donna che adesso vive la sua nuova storia insieme al tentatore.

NON VALENTINA VIGNALI CHE ESPONE IL PELATO IN DIRETTA MONDIALE STO VOLANDOOOOOO ?????????????? #Temptationsisland pic.twitter.com/HCOzVZUcNT — taehyungie hyungie hyung (@dreamforeclosur) July 27, 2021

Temptation Island un mese dopo: Manuela e Luciano stanno ancora insieme

Nel consueto appuntamento post programma Filippo Bisciglia ha incontrato le coppie, o ex coppie, per sapere come ognuno abbia proseguito il periodo successivo. Tra loro anche Manuela che, dopo aver detto addio a Stefano, continua a vivere la sua storia con il tentatore Luciano. "Mi manca ancora, però non poteva più andare avanti così" ha detto di Stefano: "Questa esperienza mi è servita a capire che persona sia lui e quello che sono io. Ho visto Luciano, mi chiama spesso, è molto presente e io non me lo aspettavo". Quanto a Stefano e Federica, i due si vedono e si chiamano spesso e lei è arrivata ad affermare di potersi innamorare di Stefano.