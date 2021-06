Temptation Island 2021: quando comincia, le coppie, i tentatori, location e cosa c'è da sapere

Torna in prima serata su Canale 5 l’attesissimo “Temptation Island” unico docu-reality che tratta di sentimenti e mette alla prova le relazioni di coppia. Conduttore del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le emozioni, le paure, i dubbi, le mancanze e ogni sfaccettatura del rapporto di coppia dei 12 protagonisti di questo viaggio nei sentimenti.

Quando comincia Temptation Island

La data di debutto non è ancora ufficiale. Secondo il listino pubblicato da Publitalia, l'esordio dovrebbe avvenire mercoledì 30 giugno 2021, mentre la conclusione sarebbe in programma il 2 agosto. E' però probabile che, come spesso accade, il palinsesto subisca variazioni. Di certo c'è che il programma si sposterà al lunedì già a partire dalla settimana successiva. Sei puntate in tutto: dopo quella del 30 giugno, le successive vanno in onda il 5, 12, 19/07 e 26 luglio per poi avere una finale il 2 agosto.

Le coppie di Temptation Island

Nessuna ufficialità sul numero delle coppie in gara né sulle loro identità. Di seguito alcuni nomi circolati nelle ultime settimane ma mai confermati dalla produzione. Centoventi le coppie provinate ai casting, come rivelato da Raffaella Mennoia, autrice della trasmissione.

Vera Gemma e Jeda. L'ex naufraga dell’Isola dei Famosi e il compagno si sono candidati a partecipare al reality show.

Guenda Goria e Mirko. L'ex gieffina, nonché figlia di Maria Teresa Ruta, e il rispettivo fidanzato, si sono auto-candidati per salpare in Sardegna.

Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto. Anche per l'amata coppia nata nell'ultima edizione di Uomini e Donne si è parlato di una possibile inclusione nel cast. Se Vanessa è più restia perché conscia che certe situazioni la potrebbero mettere in crisi come vedere il suo fidanzato attorniato dalle tentatrice intente a spalmargli la cremina, l'ex tronista è più possibilista. Staremo a vedere.

I tentatori di Temptation Island

Nessun nome ufficiale per il parterre dei tentatori.

Dove è girato Temptation Island

Anche questa stagione Temptation Island è girale sulle spiagge soleggiate e dorate dell’Is Morus Relais, in Sardegna. Una baia incorniciata tra lingue di bianca e sottile sabbia e un mare cristallino dalle mille tonalità di azzurro… un angolo di paradiso immerso in un’oasi mediterranea caratterizzata da olivi millenari, allori, carrubi, mirti selvatici e ginepri che rendono il Relais un posto da sogno.

Come funziona Temptation Island

La vita di coppia è la vita che voglio? Lei/lui è la persona giusta con la quale costruire una vita insieme? Per trovare risposte e per comprendere la vera natura del loro amore sei giovani coppie, non sposate e senza figli in comune, partono per un resort da sogno.

Questo periodo sarà sufficiente per valutare i punti di forza ma anche i limiti della propria relazione? Ad accompagnarli in questo periodo di separazione, 25 single che vivranno con loro questi giorni cercando di trasmettere serenità e allegria ma allo stesso tempo li accompagnano nel processo di meditazione sulla propria relazione, affinché possano comprendere a fondo i loro sentimenti e far emergere la vera natura del loro rapporto di coppia.