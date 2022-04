Temptation Island non andrà in onda questa estate

Il palinsesto estivo di Canale 5, quest'anno, resterà orfano di uno dei titoli più amati e attesi della bella stagione. Temptation Island, di solito trasmesso a luglio e condotto da Filippo Bisciglia, non andrà in onda. Le voci si rincorrevano da mesi e ora è TvBlog a lanciare l'indiscrezione che sembrerebbe più che certa.

Il reality firmato Maria De Filippi - prodotto dalla sua Fascino Pgt - si ferma nonostante gli ottimi risultati che ha sempre portato a casa. La scorsa edizione si era chiusa addirittura con il 27,40% di share, consacrando il programma come uno dei format di punta di casa Mediaset. La battuta d'arresto potrebbe essere dovuta a un 'incidente di percorso', ovvero al flop di Ultima Fermata - il nuovo reality su coppie in crisi, in onda queste settimane su Canale 5, condotto da Simona Ventura - che avrebbe preso il posto di Temptation Island se avesse ottenuto numeri più incoraggianti. La macchina organizzativa di Temptation, dunque, non sarebbe stata messa in moto per tempo e andare in onda fra meno di tre mesi è un'impresa ardua. Non è detto, però, che si decida di registrare ad agosto per andare in onda a inizio autunno, come era accaduto per l'edizione condotta da Alessia Marcuzzi (versione vip) nel 2019.

Insomma, non è ancora detta l'ultima parola prima della fine dell'anno. A luglio, però, il pubblico dovrà fare a meno del reality delle tentazioni. Al suo posto probabilmente verranno trasmesse le repliche di Tu si que vales.