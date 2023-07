Temptation Island, Ale e Federico al falò

<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;max-width:100%;"><iframe id="playeriframe" src="https://www.video.mediaset.it/player/playerIFrame.shtml?id=1507691&guid=F312724001006C14&muted=false&autoplay=false" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" msallowfullscreen="true" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" seamless="seamless" style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" referrerpolicy="unsafe-url"></iframe></div>

In questa edizione di Temptation Island 2023 la coppia formata da Ale e Federico è stata la prima a fare acqua da tutte le parti eppure nessuno dei due, fino all’ultima puntata è arrivato a chiamare il falò. Questo perché durante il percorso la frattura è stata così grande da spingere Ale a chiedere qualcosa di inusuale e cioè che il fidanzato, da un certo punto in poi non vedesse più nessun video che la riguardava.

D’altronde sin dalla prima puntata la ragazza aveva scoperto che l’uomo con cui conviveva da tempo e con cui progettava un futuro insieme, semplicemente non è innamorato di lei. Una delusione che l’ha spinta a reagire cercando rifugio tra le braccia di un single. E qual è stata la reazione di Federcio? Praticamente nessuna. Il ragazzo, davanti alle immagini della fidanzata con un altro ha ammesso di non provare gelosia, di essere contento che lei non si fosse suicidata nel momento in cui aveva scoperto che lui non la amava. Ma non basta. Federico ha anche ammesso a favor di telecamere di non voler chiamare il falò perché non voleva prendersi lui la responsabilità di lasciare la ragazza. Insomma, uno sfoggio di maturità e coraggio che ha comprensibilmente fatto imbestialire la fidanzata che ha chiamato il falò e lui cosa ha fatto? Non si è presentato. Da quel momento ha chiesto di non mostrare a Federico niente di lei. Ora però è arrivato anche per loro il momento della resa dei conti.

Ale e Fedrico: i video

L’ultima puntata del reality inizia con i video di Federico che continua a corteggiare la single Carmen e Ale: “E’ un viscido. Si sta facendo la vacanza. Prenda codardo e venga al falò: codardo.” Per poi scoppiare a piangere di rabbia. “Lui non è una persona buona, se fosse stato una persona buona sarebbe venuto al falò e avrebbe pensato a me. E’ cattivo dentro, non merita che io stia male per una persona così”. A questo punto Ale decide di far vedere i suoi video a Federico che può vedere l’avvicinamento della ragazza al single Lollo, di cui finora non era a conoscenza. Finalmente il ragazzo può vedere quanto si è lasciata andare la fidanzata con il single: tra baci, coccole e confidenze. Davanti a questo video Federico ribadisce: “Non provo fastidio, cosa devo fare? A me non viene più di baciarla: ormai è quasi un rapporto tra fratello e sorella”. Ma arriva un altro video. Di fronte alla ragazza tra le braccia di Lollo lui dice: “Mi auguro che sia vero”. Per poi sottolineare che: “No, l’ha fatto per farmi ingelosire. E’ chiaro che le piace, ma è sempre davanti alle telecamere. Lei non è ragazza da tradire che se ne fregherebbe di me”. Insomma, prima fa l’indifferente, poi nega l’evidenza ovvero che la fidanzata ormai abbia interesse per un altro.

Arriva poi nel pinnettu un video per Ale in cui Federico dice davanti a tutti di provare molta attrazione per la single Carmen, “cosa che per Alessia io non h mai provato”. E ovviamente Alessia si chiede: “Non ha mai provato sentimenti, passioni: che ci sta a fare per me?”. Arriva poi un nuovo video in cui Federico ribadisce il concetto: “Lei è quasi una sorella per me. Una sorella che però vuole essere la sorella della mia vita. Lei fa di tutto per me, questo mi fa piacere, lei mi fa tenerezza, non voglio farle del male lasciandola”. E ancora: “Andiamo a cena fuori e non so di cosa parlare con lei. Onestamente, lo dico: mi annoia”. E ribadisce ancora che non la ama. Parole davvero pesanti che ovviamente fanno scoppiare la ragazza in lacrime.

Nell’ultimo video c’è Federico che abbracciato a Carmen dice: “Ho capito che non ha senso trattenermi”, dopo di che comincia una serie di manovre piuttosto dirette, anche se qualche assalto sembra esagerato anche alla single che lo rimette a posto. Mentre lui, tornato in camera, confida a Daniele che: “Fisicità con Alessia da due anni zero, lei mi piace mi fa capire che è importante stare con qualcuna che ti prende”. A questo punto Alessia chiede il falò. Di nuovo.

Incredibile la reazione di Federico quando Bisciglia gli annuncia la richiesta della fidanzata: “A questo punto vado”, con un atteggiamento di favore abbastanza scocciato. Va quindi davanti al fuoco, non prima di essersi scambiato altre parole e abbracci con Carmen così come Ale saluta Lollo.

Ale e Federico: il falò

La seconda volta è dunque quella buona e la resa dei conti tra i due ragazzi di Trieste può iniziare con queste parole di Ale a Federico: “Hai finito di fare l’uomo senza p…lle, ti sei presentato finalmente!” Poi continua: “Sono entrata qui per risolvere i nostri problemi e dopo poche ore ti sento dire che non mi ami e la cosa più schifosa è che l’hai fatto ridendo”. Ale è infuriata, Federico non riesce nemmeno a parlare. Ti ho chiamato al falò perché non sei venuto?” Lui prova a mettere insieme una qualche scusa ma lei non vuole sentire bugie: “Non ti credo, non ti credo più”. Inoltre si feram e dice: “Ancora,stai ridendo, questo è il rispetto che hai per me?” . Mentre Federico cerca di giustificarsi e minimizzare, deve intervenire Filippo Bisciglia per tradurgli la situazione: “Lei sta male, le fa male che ridi”. E lui: “E’ nervosismo”, ancora una volta empatia zero. Poi la fidanzata gli chiede conto del fatto che ha detto più volte che non la amava ma anche di non essere affatto attratto da lei, ma molto dalla single conosciuta a Is Morus. “Ma non me lo potevi dirmelo prima di portarmi qui?” E lui: “Ho provato un po’ a casa…” E poi aggiunge: “Io non ti ho mai deluso. Quando tu mi hai chiesto se ti amavo: ti ho mai detto di sì?!” E lei: “Io mi sento veramente presa in giro. Sento che ho perso anni della mia vita per una persona che non se lo meritavo. “ Lui si difende: “Io ho scarsa intraprendenza. Io mi sono ritrovato in questa relazione e poi non ho trovato la forza di uscirne. Più passano i mesi più uno si abitua: una sorta di gabbia dorata, perché tu mi tratti benissimo ma…” Filippo chiede: “Federico, ma tu ti rendi conto che lei si sente presa in giro. Voi siete entrati che eravate fidanzati”. Lei dice: “Io penso che non mi ha mai amato” e il fidanzato: “Io non ho mai amato nessuno”. E Filippo gli chiede: ma fuori non ce l’hai un amico che ti ha detto qualche cosa? La discussione va a avanti e alla fine Federico ammette: “E’ vero sono stato codardo”. E quando dice: “Io non sono venuto al falò per farti proseguire il tuo percorso non perché volevo vedere Carmen, io ne trovo cento fuori di qui” E qui geniale l’intervento di Bisciglia che dice alla ragazza: “Ale: tu anche ne trovi cento”. E poi: “Secondo me le parole che sta sentendo Ale sono un po’ umilianti” e quindi li porta a chiusura. “Chiunque ci sentisse in questa discussione direbbe lei cretina, ma lui che gran cojone” parte il geniale commento musicale in sottofondo con una canzone di Mina. I due ovviamente scelgono di tornare a casa da soli.