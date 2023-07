Temptation Island, Ale e Federico: dopo il falò mancato la decisione di lei cambia tutto

Ale voleva confrontarsi con il fidanzato nella terza puntata di Temptation Island. Aveva chiesto il falò di confronto dopo averlo sentito dire cose pesanti, come l’essersi reso conto di non amare la fidanzata. Ma Federico ha deciso di non presentarsi davanti al fuoco e di non affrontare la fidanzata per continuare il suo percorso nel reality dove ha in corso, neanche a dirlo, un flirt con una single.

A quel punto Ale ha deciso, davanti all’ennesima delusione ha detto a Filippo Bisciglia di voler andare avanti con il suo percorso senza pensare più a Federico. E questo vuol dire avvicinarsi sempre di più al single Lollo.

La quarta puntata si apre con Federico che immagina la fidanzata piangere disperata nel villaggio delle fidanzate, finchè non viene chiamato nel pinnettu e assiste al video in cui Ale parla con Lollo della sua situazione e i due appaiono sempre più vicini mentre si godono un pic nic sulla spiaggia. Federico commenta dicendo di essere sollevato perché era preoccupato della reazione di Ale, addirittura dice: “Vado lì e gli stringo la mano. Mi rendo sempre più conto che non ho paura di perderla, solo di farla stare male”.

A questo punto Ale cerca Filippo Bisciglia e gli spiega che davanti all’egoismo di Federico che non si è presentato al falò, vorrebbe che non venisse mostrato più nessun video di lei al fidanzato. A questo punto Filippo riferisce questa richiesta a Federico. Ancora una volta, la reazione del ragazzo è piuttosto fredda, al limite dell’indifferenza. E’ quasi contento: “Mentirei se non dicessi che è quello che ho sempre sperato. Lasciarla andare senza farle male. Bene per me inizia la terza parte del percorso”.

Intanto per Ale, al falò delle fidanzate, c’è un video. Oltre alle effusioni con la single Carmen, il fatto di sentirle dire “Sento delle cose che con Ale non ho mai sentito”, anche in questo video Federico ribadisce la sua strategia: farsi lasciare dalla fidanzata per non avere sensi di colpa. I commenti di Ale al video sono di disprezzo: “Mi fa davvero schifo quello che sta facendo. Io mi sono avvicinata a un single ma non mi sarei mai spinta così avanti se non avessi sentito le parole che ha detto: che non mi ama. Per lui la storia è finita ma non ha il coraggio, aspetta che lo faccia io. Penso che sia soltanto un vigliacco, ogni giorno mi sento più forte ma non mi lascia impassibile ascoltare quello che dice e vedere quello che fa. Non so come possa farmi questo. Sono stata sempre innamorata, ma ora qualcosa si è rotto”.