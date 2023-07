Temptation Island, anticipazioni stasera: nuova richiesta di falò di confronto, colpi di scena in arrivo

Stasera, lunedì 3 luglio 2023, va in onda la seconda attesissima puntata di Temptation Island. Dopo il successo del debutto che ha superato il 26% di share con 3 milioni e mezzo di telespettatori appassionati, il nuovo appuntamento con il reality che monitora il percorso sentimentale delle coppie in gioco promette scintille. A iniziare dalla partenza che riprende proprio il finale della prima puntata, con Isabella che ha richiesto un falò di confronto al fidanzato Manu per le sue dichiarazioni che l'hanno molto delusa.

"Primi confronti, dubbi, nuove consapevolezze e colpi di scena" anticipa la clip della puntata di stasera, postata sui social di Temptation Island per rivelare qualche dettaglio su ciò che andrà in onda stasera. Una nuova richiesta di confronto che non si comprende da chi sia avanzata, video mostrati dal Filippo Bisciglia a fidanzati e fidanzate rimasti attoniti, Giuseppe in lacrime sono solo alcuni dei particolari che anche stasera terranno incollato su Canale 5 il pubblico a partire dalle 21.25 circa.