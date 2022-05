Addio a Temptation Island: "Non tornerà più in tv"

Niente più Temptation Island. Il reality show condito da batticuori e tradimenti non andrà più in onda.

L’indiscrezione aleggiava da tempo nei corridoi televisivi, dopo che TvBlog aveva fatto sapere che il programma non sarebbe andato in onda in estate. Il popolare blog, specializzato nell’anticipare retroscena televisivi, non aveva però spento del tutto le speranze dei fedeli telespettatori: “Non è escluso che Temptation torni, con registrazione ad agosto in Sardegna e messa in onda successiva all’estate”. Si leggeva sul sito, rifacendosi all’edizione del 2020, che ebbe una versione autunnale, all’epoca condotta da Alessia Marcuzzi.

La cancellazione di Temptation Island

Questa volta però TvBlog sgancia la bomba: “Secondo quanto ci risulta, Temptation Island non andrà in onda neanche dopo l’estate”, scrive, costringendo a mettere l’anima in pace a schiere di afficionados. , Il blog interviene anche a smentire il rumor rilasciato dal settimanale Chi. Secondo il magazine infatti la casa di produzione Fascino aveva abdicato a Temptation Island per dedicarsi a nuove produzioni tv. Niente nuovi programmi in vista dunque per Maria De Filippi e il suo team, al momento impegnati a registrare le ultime puntate di Uomini e donne. La moglie di Costanzo e il suo gruppo sono inoltre intenti a decidere il nuovo cast di Amici. Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, non c’è alcuna nessuna conferma. L’unica novità, stando a quanto riporta TvBlog sarebbe invece l’ingresso di Achille Lauro nei panni di professore. Confermato in toto il cast di Tu sì que vales, le cui riprese inizieranno a luglio, rassicura il blog televisivo.