Temptation Island un mese dopo: che fine hanno fatto le coppie

L’edizione di Temptation Island 2023 si chiude raccontando cosa è successo alle sette coppie protagoniste di questa edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia. Scopriamo cosa è successo a un mese di distanza dai loro falò

Mirko e Perla

Il racconto del ‘dopo’ inizia dalla coppia che si è rivelata la più turbolenta di questa edizione: quella formata da Mirko e Perla che, dopo tanti colpi di scena e dopo essere rimasti entrambi delusi e feriti dal comportamento reciproco avevano trovato conforto in due single nei rispettivi villaggi. A distanza di un mese Mirko è innamorato della single Greta, tanto da aver già conosciuto la sua famiglia e condividere con lei un tatuaggio comune, mentre Perla per il momento si dedica a ricostruire la sua vita. Racconta di essere grata all’esperienza del reality che le ha regalato il coraggio che aveva perso. Il single Igor lo vede, ma per ora la sua priorità è concentrarsi su se stessa.

Gabriela e Giuseppe

Altra coppia le cui dinamiche complesse hanno appassionato gli spettatori di Temptation Island quest’anno è stata quella formata dai giovanissimi Gabriela e Giuseppe. Loro sono stati protagonisti di ben due falò. Dal primo avevano deciso, soprattutto per iniziativa di lei, di tornare a casa divisi. Poi Giuseppe ha chiesto di rivedere la fidanzata e coprendosi il capo di cenere ha cercato di scusarsi e riconquistarla. Sono usciti alla fine insieme e insieme vanno avanti ancora oggi. Gabriela dice di sentirsi molto più sicura di se stessa e dice:“Io rimango sempre con i piedi per terra però gli sto dando la possibilità di riconquistare la mia fiducia. Io sono cambiata, molto più tranquilla. La cosa che questo percorso mi ha regalato è che io ho un valore. Giuseppe è un valore aggiunto, ma io devo prima stare bene da sola”. Giuseppe dal canto suo ha capito quanto è importante la ragazza per lui, vuole riconquistare la sua fiducia e fare con lei una famiglia.

Isabela e Manu

Isabela e Manu sono stati i primi a uscire. Dopo delusioni e rabbie, al falò erano riusciti a chiarirsi e a decidere di tornare a casa insieme ma raccontano che hanno comunque dovuto fare i conti con i problemi emersi durante la loro esperienza nel reality: “Abbiamo dovuto chiarire molte cose, ma io sono molto innamorata di Manuel e quindi dobbiamo riuscire a trovare il modo di capirci” dice Isabela, e il compagno è d’accordo. Entrambi sognano un futuro insieme.

Francesca e Manuel

Francesca e Manuel sono tornati a casa ognuno per conto suo, dopo che il ragazzo aveva confessato tradimenti e soprattutto la voglia di tornare a vivere la libertà di una vita da single. A prendere in mano la situazione però è stata la fidanzata, che ha chiamato il falò e affrontato il fidanzato. La prima ad entrare nel salotto di Filippo Bisciglia è Francesca che racconta com è stato il ritorno a casa: “inizialmente sono stata un po’ sotto choc per l’esperienza. Dopo un paio di giorni mi è arrivato un messaggio da parte di Manuel, ma non ho risposto. Poi ci siamo sentiti al telefono e mi ha chiesto di vederci. Ci siamo visti, chiariti, mi ha raccontato cose che non sapevo, ma siamo rimasti sulle nostre posizioni. Sono stata male, ma in questo momento sto bene. Mi sento più forte. Non crederei mai se volesse tornare con me. Quando siamo venuti qua io speravo che lui arrivasse al falò dicendomi che ero la donna della sua vita. Speravo in un cambiamento, ma lui è così. Ora l’ho capito. Per ora mi auguro di ritrovare me stessa e stare bene da sola.”

Manuel che anelava la sua libertà ora dice: “Vivo di alti e bassi, nell’ultimo periodo meglio Ripensamenti sulla decisione che ho preso li ho avuti perché mi manca Francesca. Però trovo la forza di evitare di cercarla.E per la prima volta penso di aver messo prima Francesca di me, perché in questi due anni e mezzo sono stato egoista. Se sarà destino forse ci rincontreremo quando saremo pronti al 100%”. E aggiunge: “Mi voglio scusare per aver detto che la prendevo e la lasciavo come un oggetto. Lei non è stata mai un oggetto per me ma una persona che mi sta a cuore. Ho sbagliato tanto, ma non sono cattivo”.

Alessia e Davide

Alessia e Davide che sono entrati nel reality per problemi di fiducia di lui nei confronti di lei che aveva portato avanti una relazione clandestina, erano usciti insieme ma, tornati a casa, si sono accorti che i nodi da sciogliere sono ancora tanti. Quindi hanno deciso non di lasciarsi ma di prendersi una ‘pausa’. In questo momento non vivono insieme, ma stanno cercando di ricostruire la fiducia reciproca. Entrambi sperano di risolvere i loro problemi e andare avanti verso un futuro condiviso.

Vittoria e Daniele

Vittoria e Daniele sono stati tra i protagonisti dell’ultima puntata. A un mese di distanza dal complicato falò finito con ognuno che è tornato a casa per conto suo, Vittoria ammette gli errori e spera di poter tornare insieme a Daniele, mentre l’ex fidanzato ancora arrabbiato e deluso lo esclude categoricamente e dice: “La fine del rapporto è definitiva, non momentanea. Ora voglio solo riprendere in mano la mia vita”.

Ale e Federico

Infine, Ale e Federico, protagonisti dell’ultimo falò della stagione 2023 di Temptation Island, concluso con una rottura non rimediabile. Ale si dice delusa perché l’ex non ha voluto un confronto finale in privato per chiudere una storia di tre anni e l’ha vissuta come un’altra mancanza di rispetto. Federico si augura tutto il bene per lui e per lei.