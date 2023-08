Temptation Island, parla Daniele De Bosis: "Non sono stato bene, mi è crollato il mondo addosso"

È finita con un addio l'avventura a Temptation Island di Daniele De Bosis e Vittoria Egidi, decisi a chiudere la loro relazione già provata da importanti problemi. Lei intenzionata a creare una famiglia, lui di parere contrario perché spaventato dai troppi litigi, durante il percorso televisivo entrambi hanno instaurato un certo feeling con due single e, quindi, alla fine del falò di confronto ognuno ha preso la sua strada. Adesso, a distanza di due mesi, Daniele ha voluto affidare a un lungo post social le sue riflessioni su un esperienza che lo ha molto segnato, rivelando di non essere stato bene per come si è conclusa la relazione con Vittoria e ringraziando tutti per un sostegno utile a riprendersi piano piano dalla delusione.

"Innanzitutto chiedo scusa se non ho mai ringraziato tutti con un post ma volevo essere certo di aver superato tutto", ha esordito Daniele su Instagram: "Appena tornato dal programma non sono stato bene lo devo ammettere, mi è letteralmente crollato il mondo addosso, mai mi sarei aspettato che potesse finire la mia relazione in questo modo così freddo senza aver ricevuto un abbraccio o comunque un po' di umiltà". Il 34enne ha aggiunto di essere in ripresa anche grazie al supporto ottenuto attraverso i social e ringrazia tutti coloro che gli hanno dimostrato affetto in questo periodo: "Tempo ne è passato ed oggi dopo due mesi circa devo dire che mi sto riprendendo bene, cercando di ricordare non solo le cose belle come capita a tutti quando ci si lascia dopo una storia importante ma anche quelle brutte. Ad oggi sto bene ma non un finto bene quello durante una serata o quando sto in compagnia ma lo stare bene “vero” anche a casa da solo a vedere un film senza l’ansia che attraversa il corpo. Tutto questo l’ho ottenuto anche grazie a voi, per il continuo supporto, per gli splendidi messaggi che ricevo tutti i giorni, per gli abbracci che mi date ogni giorno o semplicemente per una foto o per due parole scambiate perché mi stimate come persona".

Infine: "A me questo ha fatto davvero bene e mi ha aiutato a metabolizzare prima la delusione che ho avuto e fidatevi era davvero tanta, non lo auguro a nessuno" ha detto ancora con un chiaro riferimento alla ex fidanzata (che aveva ammesso il bacio con il single Edoardo) per poi concludere ringraziando lo staff di Temptation Island per avergli dato la possibilità di partecipare al programma e - dice - "farmi aprire gli occhi".