“Ho il controllo su di lei”: il discorso orrendo andato in onda a Temptation Island

Davide e Serena sono una delle coppie protagoniste di questa nuova edizione di Temptation Island, partita ieri con la prima scoppiettante puntata seguita dai telespettatori che sui social hanno commentato anche la loro storia. Social che, a un certo punto della messa in onda di Canale 5, sono diventati luogo virtuale per la polemica innescata dalle parole del ragazzo, pronto a descrivere il suo rapporto con la fidanzata come segnato da una gelosia eccessiva.

“Fortunatamente ho il controllo sulla sua mente, tiro quello che voglio dalla sua bocca”, ha affermato lui: “L’ho fatta cancellare dai social, niente palestra, niente amiche, niente”. Motivo di tale morbosa possessività da parte del napoletano il fatto che lui e Serena si siano conosciuti e innamorati quando entrambi erano fidanzati con altre persone. Serena avrebbe impiegato più tempo a uscire del tutto dalla storia passata e questo ha reso Davide insicuro al punto da proibirle di fare ogni cosa.

“Lei arriverà ad esplodere, stai facendo di tutto per perderla”, ha commentato la single Giada: “Se lei facesse con te la stessa cosa?”. “Non lo permetterei”, ha replicato lui. E sul web sono tutti furiosi con lui.

Questo il discorso orrendo andato in onda a #TemptationIsland 😐 pic.twitter.com/RLTCawfYaT — Trash Italiano (@trash_italiano) September 16, 2020

Serena scappa stai con un malato mentale. — Andre (@Andretrashgf) September 16, 2020

sinceramente non ho parole, solo schifo. — jess 🧸☕️ (@Jessica02072016) September 16, 2020