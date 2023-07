Temptation Island: Francesca e Manuel al falò, cosa è successo

La penultima puntata di Temptation Island è decisiva per Francesca e Manuel. Stanno insieme da due anni e mezzo, lui l’ha lasciata molte volte e poi ripresa, ma sempre tradita nelle ‘pause’ (cosa che Francesca scopre solo sull’isola), e anche durante il docu-reality, Manuel ribadisce in diverse occasioni che è attratto dalla libertà ma che vorrebbe allo stesso tempo la fidanzata a casa perché ormai ha 31 anni. Francesca invece, durante l’esperienza nella trasmissione, capisce che vuole di più e si apre alla conoscenza del single Alberto che gli dà la certezza di poter trovare qualcuno che la apprezzi davvero. Quando Manuel vede il video della fidanzata con il single si arrabbia, sembra sorpreso e offeso dal suo comportamento.

Nella puntata di lunedì 24 luglio, tocca a Francesca vedere un video di Manuel nel pinnettu. Le immagini riprendono il fidanzato che commenta il suo comportamento con gli altri fidanzati e dice: “Vedere quelle cose mi ha dato fastidio, ma meno di quanto credevo. Che si sta aprendo in realtà sono contenta perché non sta male. Mi dà fastidio che non ci possa stare di più. Perché lei è un porto sicuro. Però sono arrivato a un punto che ho deciso: ora ho più convinzione di quello che voglio e ad oggi voglio la mia libertà. Non sono pronto a rimettermi in gioco con lei, ho bisogno dei miei spazi, della mia libertà. Sono contenta che ha capito che non ci sta solo Manuel io il fatto che vedeva solo me l’ho pure sfruttato.” E continua: “Questo video mi ha dato fastidio ma non quanto mi aspettavo. Pure questo è una risposta”. Insomma Manuel sembra veramente deciso sul suo futuro e lo ribadisce diverse volte: “Ho bisogno dei miei spazi, ho bisogno di stare da solo”.

Dopo aver visto questo video Francesca richiede il falò di confronto immediato perché, dice, “non ha più senso restare qua”. E aggiunge piangendo: “Qui era un porto sicuro, ora mi spaventa la realtà”.

Francesca e Manuel, il falò

Quando Filippo Bisciglia porta la richiesta di falò a Manuel il ragazzo non sembra sorpreso. Sul tronco davanti al fuoco, Francesca e Manuel si siedono lontanissimi e inizia a parlare Francesca: “Io ho chiesto questo falò dopo aver visto il video di oggi. Non l’ho mai obbligato a stare con me, sono stata io a permettergli di comportarsi in un certo modo con me”. Il primo video che i due fidanzati rivedono al falò è quello in cui Manuel confessa che ogni volta che ha lasciato Francesca, cinque in due anni e mezzo, l’ha tradita. E la ragazza commenta: “Ti ringrazio di avermi fatto sapere questa cosa qui. Prima di entrare ti avevo chiesto: se non mi hai detto qualcosa dimmela ora, e invece i primi giorni mi fai sapere questa cosa.” Non solo, Francesca rimprovera a Manuel la sua attrazione verso la single Greta: “Il primo giorno io piangevo perché mi mancavi, dopo cinque minuti mi chiamano al pinnettu e vedo un video di te con Greta e io in lacrime, avrei chiesto subito il falò”.

Manuel si difende: “Io qui dentro ho sempre parlato solo bene di te. Ho solo detto qualcosa sul tuo carattere. Io ho visto i primi video e tu mi hai buttato solo m…Io qui nel momento in cui potevo andare oltre mi sono fermato per rispetto a te”.

Francesca gli rinfaccia i tradimenti e poi, mentre lui parla della ‘sua decisione’, Francesca rivendica il fatto che la decisione è sua, tanto che ad aver chiamato il falò è stata lei. Insomma, a un certo punto a Manuel sembra interessare più sottolineare che a decidere è lui, mentre Francesca sottolinea che a prendere in mano la situazione, chiedendo il confronto, di fatto è solo lui. Insomma, quello che è centrale, più che il chiarimento è l’orgoglio.

“Tu pensi da quando siamo entrati che eri tu a dover prendere una decisione. Come tu hai fatto il tuo percorso anch’io ho fatto il mio. In questi due anni e mezzo io mi chiedevo perché accettavo che mi lasciavi e ritornavi. In questi giorni, confrontandomi con altre persone che mi rispettano e mi accettano ho aperto gli occhi. Tu mi hai portato allo sfinimenti, all’inizio è stato amore smisurato ma ho capito che poi era dipendenza non amore”.

E qui però, alla fine, trovano il punto su cui riescono a comunicare, nonostante la rabbia e le recriminazioni. Dice Manuel:“Sono contento che hai capito, e che sei arrivata a capire che questa relazione è un vaso rotto che non si può riparare. Ci ha fatto bene stare qua. Ora c’è la rabbia, tra qualche mese rimarrà il bene. Io con te ho capito che cos’è stare in una relazione, che cos’è amare. Io non ho voglia di un’altra persona ora, voglio solo stare da solo”.

Insomma, alla fine, con grande emozione e gli occhi lucidi, il chiarimento arriva. Manuel e Francesca tornano a casa ognuno da solo anche se prima scatta un ultimo abbraccio di addio.