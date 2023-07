Temptation Island, Gabriela e Giuseppe al falò tra lacrime e rabbia

“Non mi merito questo, ce la devo fare”, piange disperata Gabriela, all'inizio della puntata di lunedì 10 luglio di Temptation Island. E' circondata da tutte le altre fidanzate che cercano di consolarla. “Che dolore, mamma mia”, dice la ragazza, che ha appena visto un video doloroso in cui il fidanzato Giuseppe fa capire che non lascia la fidanzata solo perché ha paura di farle male, perché è molto giovane, ‘me la sono cresciuta’, ma lui ha palesemente voglia di divertirsi e vivere altre storie, compresa quella con la single conosciuta nel reality. Insomma, per lui la situazione perfetta sarebbe Gabriela a casa, ma poi in giro a divertirsi con tutte le altre.

“Io mi merito un amore, che mi fa stare bene”, dice tra le lacrime Gabriela, dopo aver visto il video con questi bei ragionamento nel pinnettu “Io devo uscirne forte. Mi fa male, ho un dolore nel cuore che è pesante, ma devo andare avanti”. Ma alla fine arriva a una consapevolezza:“Devo stare male per stare bene.”

A questo punto, il percorso di Gabriela cambia radicalmente e, giunto al falò, Giuseppe ha una bella sorpresa. Per lui c’è un video, anzi più video, in cui la ragazza che ha smesso di piangere, passa al contrattacco, si avvicina sempre di più al single Fouad e palesemente ci flirta, tra bacetti e abbracci sotto le stelle, mentre il fidanzato commenta rabbioso: “Che schifo!” Finchè i due non decidono di andare a casa dei single e Giuseppe reagisce: “Io non provo nemmeno attrazione per le altre ragazze, perché il cuore mio è fermo su di lei, invece lei no!”. Ma non è finita qui, perché la ‘tortura’ per Giuseppe continua con un altro video, commentato così dal fidanzato: “E’ lei che provoca lui. Ma contieniti! Glielo dice pure lui. Sto scoprendo che dall’altro lato c’è qualcuno che non merita niente, adesso vorrei andarla a prendere, ma voglio vedere fino a dove arriva”. E tremando, si appresta a vedere un nuovo video, ma Filippo si ferma perché lui scoppia in lacrime. Alla fine però decide: “Lo voglio vedere”. All’interno della casa dei single non ci sono telecamere ma microfoni sì. E ovviamente l'immaginazione è peggio di qualsiasi immagine e Giuseppe alla fine del video non ha dubbi: “Basta, voglio un falò immediato!”.

Quando Filippo annuncia a Gabriela che Giuseppe vuole il falò, lei dice: “ E’ uscito pazzo! Io so contenta!” Mentre Giuseppe, sempre più nervoso la aspetta davanti al fuoco, Gabriela commenta con le altre: “Sono contenta che soffre come ho sofferto io”, riferendosi anche al fatto che in passato il ragazzo, ora nervosissimo, si era iscritto ad una chat di incontri per fare nuove conoscenze pur avendo una fidanzata a casa. L'agguerritissima Gabriela è ben contenta del confronto, pronta a dire tutto quello che sente.

Quando arriva, sono subito scintille tra i due fidanzati, tra accuse e rabbia che esplode, con Filippo che cerca di mettere ordine nelle frecciate reciproche. Gabriela chiede di vedere insieme i video in cui il fidanzato flirta con la single Roberta, di cui dice ai colleghi di avventura, che più giorni passano più è difficile resisterle e fare il bravo ragazzo. Lui a vedere il video dice: “Io me ne pento pure” E Gabriela, “Ti penti di sette anni di corna che mi hai fatto?!” E ovviamente la risposta è: “Ma ti sei chiesta perché?” e poi, più avanti, “Mi portavi tu a cercare gli svaghi”. Mentre va avanti un video in lui cui si scambia messaggi in codice con la single, Gabriela non gliene fa passare una e Giuseppe si difende: “Avevo già visto i video che mi fanno schifo”. Ma la fidanzata, guardando le immagini che scorrono commenta senza pietà: “Svergognato!” Lui si difende incolpando la ragazza: “Ma ti penti un po’?”, la risposta è secca: “Neanche un po’!”.

Continua la visione di un nuovo video di Giuseppe con la single Roberta, con lui che dice agli altri fidanzati, “Non mi tengo più” e a lei: “Tu mi fai stare bene! Tu mi capisci, tu mi sai prendere!” Non è chiaro se lui, riguardandosi, si rende conto. Lui si difende dicendo che tutto questo è accaduto dopo aver visto i video di lei con Fouad e lei risponde: “Mi sono divertita, ho vent’anni tu hai detto che non ti diverti con me, non mi porti a ballare. Io mi sono goduta un’esperienza bellissima”. Poi la domanda di Filippo a Giuseppe: “Tu cosa provi per lei?” E lui: “Io la amo, ma non posso passare sopra a tutto questo”, e Bisciglia insiste: “Quindi la ami ma non perdoni per l’apparenza?” “No, ho capito che ho ventiquattro anni e non mi fa bene stare troppo chiuso”. Continuano le recriminazioni e Gabriela spiega: “Noi siamo entrati perché da gennaio sono cambiata, lui voleva farmi sapere che davanti a tutte le donne, lui non le vedeva perché c’ero solo io e poi dopo due ore trovo un video nel pinnettu”.

Lui le dice: “Purtroppo c’è amore” e lei: “Questo è amore?” Bisciglia traduce al povero Giuseppe la situazione sempre più in difficoltà: “Lei ti sta dimostrando che è cresciuta, ha ammesso che ha baciato il single, ora forse anche tu devi dimostrare qualcosa”.

Alla fine arriva la domanda fatidica, ed entrambi rispondono di non voler tornare a casa con l’altro. Anche se entrambi finiscono la loro avventura tra le lacrime, visto dall’esterno questo sembra in realtà un lieto fine. Se non fosse per le parole sibilline di Filippo: "Per questa coppia non è finita qui",