Temptation Island, il nuovo falò di Gabriela e Giuseppe: cosa è successo

Sono rimaste quattro coppie a mettere alla prova il loro amore tra video sconvolgenti e single tentatori a Temptation Island. Nella quarta puntata riflettori puntati su Francesca e Manuel, Ale e Federico, Perla e Mirko, Vittoria e Daniele. Ma in realtà il racconto del docureality di lunedì 17 luglio, riprende da una coppia uscita, tra rabbia e lacrime, nella terza puntata: Gabriela e Giuseppe.

Un’uscita burrascosa: ognuno dei due ha deciso di tornare a casa da solo anche se, alla fine del falò, entrambi sono stati ripresi in lacrime dalle telecamere. Gabriela era arrabbiata per gli atteggiamenti del fidanzato Giuseppe che si è dichiarato senza problemi affascinato da una single e diceva che non sapeva quanto avrebbe resistito. Così lei aveva deciso di ripagarlo accelerando il flirt con il single Fouhad mandando su tutte le furie Giuseppe, che ha richiesto un falò di confronto. Un falò finito nel peggiore dei modi, con video di Giuseppe sempre più attivo verso la single Roberta, e Gabriela sempre più arrabbiata. Il confronto si era quindi concluso con la rottura. In questa quarta puntata scopriamo che, a sorpresa, Giuseppe ha chiesto un nuovo falò.

Dice il ragazzo che il distacco gli ha fatto capire tutto, e che vuole dire la verità a Gabriela: “Voglio dirle che l’ho tradita, che sono andato a ballare, perché lei quando me lo chiedeva io negavo e questo la faceva stare male. Io vorrei che lei sia la madre dei miei figli, la donna nel mio futuro”.

Nell’attesa davanti al fuoco Giuseppe declama tutte le qualità di Gabriela e spiega di aver capito di aver trovato davvero la donna della sua vita.

L’attesa è lunga, Giuseppe ha paura che Gabriela non arrivi perché sa che nel reality avrebbe voluto che le dimostrasse che poteva aver fiducia in lui, e lui invece queste rassicurazioni non le ha date alla ragazza che, alla fine, arriva.

“Stasera siamo qui perché volevo rivederti. E’ vero che in questi anni ti ho detto tante bugie e non ho mai avuto il coraggio di dirti la verità. Te la dico ora per ricominciare tutto da qui. E’ vero, ti ho tradita” ammette Giuseppe. “Noi ci siamo fidanzati da piccoli, ora crescendo io spero di uscire con te con più fiducia e tranquillità. E’ vero siamo venuti qui e ti ho dato un’altra bastonata. Ho sbagliato. Ma ho capito il dolore che hai provato tu in questi anni”. Gabriela ascolta anche quando lui le dice: “Tu sei la donna della mia vita”.

Gabriela però mette le cose in chiaro: “Io qui dal primo giorno ho subito bastonate. Io non voglio uscire da qui come siamo entrati. Se usciamo da qui e non mantieni quello che stai dicendo non mi vedi più. Io voglio tranquillità e soprattutto voglio rispetto”, poi spiega il flirt con Fouhad: “Ho sbagliato ma quello che hai visto era una persona ferita”.

“Io voglio uscire da qui per costruire con te un futuro, una famiglia”. Lei si scioglie: “Non mi aspettavo che mi dicesse queste cose, quello che avrei voluto sentire. E mi fa piacere. Usciamo con altre consapevolezze”. E arrivano i sorrisi e gli scambi di dichiarazioni d’amore, anche se lei continua a sottolineare che vuole uscire dal reality con un’altra prospettiva. Lei: “Io non me lo aspettavo”. Dice Gabriela, e chiede: “Scusa di quello che ho fatto qua”.

A questo punto non rimane che rispondere alla domanda di Filippo ed entrambi rispondono di voler tornare a casa insieme, e tutta la tensione si scioglie in baci e abbracci.