Temptation Island un mese dopo: Mirko e Greta innamorati

L’ultima puntata di Temptation Island 2023 si chiude, come di consueto, con uno sguardo al ‘dopo’. Che fine hanno fatto le coppie che hanno partecipato al reality? Le decisioni che hanno preso davanti al falò si sono rivelate quelle giuste? La curiosità è molta, in particolare sulla coppia che più ha fatto discutere in questa stagione della trasmissione: quella composta da Perla e Mirko.

Entrati per risolvere i problemi del loro rapporto, con la ragazza che si lamentava dell’apatia del ragazzo e lui che stava pensando di sposarla, in poco tempo sono andati a picco ed entrambi, alla fine, sono usciti in compagnia dei single conosciuti nel villaggio.

Il primo a parlare con Filippo Bisciglia è Mirko che racconta come lo ha cambiato l’esperienza nel reality. “Ho più consapevolezza di chi sono e delle cose che mi fanno stare bene”, racconta il ragazzo. “Mi ero molto chiuso e mi sono reso conto che Perla mi opprimeva molto. Adesso mi sento più libero”.

Il conduttore chiede se, dopo la trasmissione lui e la ex fidanzata si siano rivisti e Mirko dice: “dopo una settimana che siamo usciti volevo un confronto con lei, ma anche al telefono ha continuato a sminuirmi e ho preferito non vederla. Temptation Island mi ha insegnato che non bisogna mai reprimere se stessi per qualcun altro, e anche a ritrovare la consapevolezza nei miei mezzi”.

Inevitabile cercare di capire come abbia influito in questo l’incontro con Greta, la tentatrice con cui Mirko ha sviluppato un particolare feeling. “Lei è stata importante. Nel momento in cui non mi rispecchiavo in come Perla mi descriveva mi sono lasciato andare e ho provato belle sensazioni. Mi sono sentito apprezzato per quello che ero e non per quello che davo”.

A questo punto entra Greta che racconta la frequentazione con Mirko lontano dalle telecamere: “Ci siamo visti il giorno dopo il programma. Lui è venuto da me e gli ho fatto conoscere la mia famiglia” Lui dice di essere stato felice di questo: “Se è così speciale lei è perché lo è anche la famiglia. E’ bellissima, dolce, sensibile, siamo molto complici, mi dà molto equilibrio”. Greta è ancora più diretta: “Io sono innamorata pazza” e poi mostra il tatuaggio che entrambi hanno fatto sul braccio, dedicato al loro rapporto, la scritta “I tuoi occhi la mia cura”. “Perché tra noi è sempre stato così”, spiega, “ci basta uno sguardo per capirci”. Insomma Mirko e Greta si frequentano, di più: sono innamorati

“E’ così, io sono imbarazzatissimo, ma è così”, dice lui.”Per il futuro mi auguro di continuare a sentirmi felice, libero e continuare a esserlo con Greta”.

E se Mirko ha trovato l’amore a Is Morus, che ne è stato di Perla? Come sta la sua ex a distanza di un mese da quel sofferto falò? “Sto bene”, risponde la ragazza a Filippo Bisciglia. “Ho metabolizzato quello che ho vissuto nel villaggio e quello che il mio ex ha provato. Ci siamo lasciati ma non ci siamo più visti, e questa è una delle tante delusioni e non me l’aspettavo: una mancanza di rispetto davanti a una storia. Non volevo vederlo per rimetterci insieme, ma mi sembrava una cosa che andava fatta.”

Perla racconta poi gli effetti dell’esperienza del reality sulla sua vita:“Sono cambiata, mi sono rimessa in gioco. Ho dovuto fare un trasloco, riorganizzare il lavoro, stare male non mi ha fatto paura. Nella vita ci vuole coraggio, se vivi di paura ti accontenti e io avevo perso il coraggio”. E con Igor il single incontrato nel villaggio come va? “ Con Igor ci sentiamo, ci siamo visti. Mi dà delle attenzioni”, risponde lei. “Mi auguro di trovare del tutto la serenità e che questa conoscenza possa continuare con una certa serietà perché non mi apro facilmente”.