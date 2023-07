Temptation Island, Mirko e Perla: nuovi indizi svelano la fine della coppia

Lunedì 31 luglio assisteremo alla finale di "Temptation Island", reality show condotto da Filippo Bisciglia che ha visto tra le coppie protagoniste quella composta da Mirko e Perla: il primo ad avvicinarsi a una tentatrice del programma di Canale 5 è stato l'uomo, che nel corso delle settimane ha stretto un legame particolare con Greta Rossetti. Poco dopo Perla ha iniziato a flirtare con il tentatore Igor Zeetti, il cui interesse nei suoi confronti è cresciuto sempre più con il passare del tempo. Ora il padre di lui ha compiuto un gesto inequivocabile che la dice lunga sulla presunta fine della relazione tra i diretti interessati, i quali - lo ricordiamo - nella scorsa puntata hanno lasciato la Sardegna da soli dopo un falò di confronto ricco di colpi di scena, lacrime e urla.

Mirko e Greta stanno insieme?

Stando alle ultime indiscrezioni, dopo aver concluso l'esperienza a "Temptation Island" Mirko avrebbe proseguito il suo percorso con Greta: nuovi indizi sembrano lasciare pochi dubbi sul fatto che i due siano molto felici insieme o che comunque la "coppia" stia portando questa conoscenza reciproca a un livello superiore. Tra le varie rivelazioni ne emerge una: pare che il padre dell'uomo abbia smesso di seguire su Instagram Perla, l'ex nuora, e iniziato a sostenere la nuova "compagna" del figlio sullo stesso social media.

Non solo, perché di elementi che portano a pensare alla nascita di una vera e propria love story ce ne sono altri: la tentatrice infatti ha condiviso su Instagram una Storia che, secondo i fan, sarebbe dedicata al giovane e che riporta le seguenti parole: “E’ mattina, stai camminando a casa tua, il sole sta splendendo. La tua casa è piena di amore e profuma di caffè. Ce l’avete fatta”. Tra l'altro, i due sarebbero stati visti più volte uscire insieme per locali. Con l'arrivo oggi del post del signor Brunetti, padre di Mirko, tutto è diventato più chiaro. Insomma, la storia d'amore tra quest'ultimo e Perla sembra arrivata al capolinea, ma per saperne di più dovremo aspettare l'ultima puntata del reality show, in cui Bisciglia racconterà cosa è realmente accaduto a tutte le coppie di questa edizione.