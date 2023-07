Temptation Island, penultima puntata (24 luglio 2023): le anticipazioni

Tutto pronto per la penultima puntata di Temptation Island, in onda lunedì 24 luglio in prima serata su Canale 5. Ancora tante sorprese e inaspettati stravolgimenti sono pronti ad appassionare il pubblico della trasmissione che a che quest'anno si è confermata campionessa di ascolti. L'appuntamento è come sempre a partire dalle 21.25 sulla quinta rete. A guidare il racconto lo storico padrone di casa Filippo Bisciglia.

Ad attenderci le vicende ricche di emozioni e colpi di scena delle quattro coppie ancora presenti nel villaggio: Ale e Federico, Perla e Mirko, Francesca e Manuel, Daniele e Vittoria.

L'unica cosa certa è che una di queste coppie finirà al falò di confronto, ma le anticipazioni ufficiali diffuse dalla produzione non hanno ancora svelato di chi si tratta. Fiato sospeso anche per il destino riservato alla storia d'amore tra Perla e Mirko, una delle più intricate di questa edizione. Prodotto da Fascino Pgt, il programma è a cura di Raffaella Mennoia, con la regia di Andrea Vicario.