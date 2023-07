Temptation Island, Perla e Mirko al falò: la resa dei conti

Una lunga serie di video che hanno fatto arrabbiare e piangere alternativamente Mirko e Perla nella penultima puntata di Temptation Island 2023, si conclude con il fidanzato che, davanti alle immagini della ragazza dentro il suo letto con il single Igor, decide di chiedere il falò di confronto.

Prima di andare al confronto Perla abbraccia Igor, mentre il saluto di Mirko a Greta, che finisce con la single in lacrime, rende chiaro che il loro rapporto è ormai diventato molto stretto.

“Ho visto e sentito anche troppe cose. Riassumo il tuo percorso con tre parole: ingrata, superficiale e immatura” così inizia il falò Mirko, ma Perla reagisce immediatamente, la rabbia è tanta: “Tu qui dentro hai fatto cose che con me non fai”. Sin dalle prime battute si intuisce che, dopo tutto quello che i due hanno visto e ascoltato l'uno dell'altra durante l'esperienza del reality, sarà difficile trovare un terreno di discussione che possa portare a un vero chiarimento.

“Fatti una domanda”, risponde Mirko. “Siamo venuti qui perché dicevi che ero apatico e dopo poche ore già stavo benissimo ambientato”.

Poi iniziano a guardare insieme i video che raccontano il loro percorso. Il primo è quello che ha ferito il fidanzato, conPerla che si lamenta di mille cose, che dice a tutti di aver fatto sacrifici mentre lui è apatico, non prende iniziative e non è contenta nemmeno a livello intimo.

Lui risponde: “Qua l’unica che è apatica sei tu. Questa è la superficialità che hai usato per parlare delle nostre cose!”

Poi c’è un video che racconta l’avvicinamento di Perla al single Igor e lei dice: “Tu hai fatto peggio!” E lui risponde: “Ho fatto quello che mi sentivo per la prima volta nella mia vita”.

I video con il single Igor continuano, ma Perla risponde alle accuse del fidanzato dicendo: “Tu hai fatto peggio! Io le cose le ho fatte alla luce del sole, tu scrivevi cose di nascosto”.

Poi arriva il video che ha fatto traboccare il vaso, ma Perla continua a difendersi. Filippo chiede a Mirko se era innamorato e lui risponde di sì, ricordando che, fino a poco tempo fa, aveva intenzione di sposare la fidanzata.

Poi arriva il momento di vedere insieme i video che raccontano il percorso di Mirko, quelli in cui risponde alle accuse della fidanzata di apatia e soprattutto quelli della sua conoscenza con la single Greta. Arrivati alla notte in spiaggia in cui il ragazzo dice alla single: “Non ho mai provato sensazioni più belle in vita mia”, frase che ha tanto addolorato la fidanzata, Mirko dice: “E’ la verità” per poi spiegare che le emozioni che si provano nel programma sono davvero uniche. E poi fa una differenza: “Io ho cercato di ritrovare delle emozioni con una persona, lei no, ha fatto una cosa in un altro senso”.

Perla gli dice ciò che l’ha ferita: “Tu hai screditato il nostro rapporto”.

Bisciglia chiede: "A questo punto, cosa provate l’uno per l’altra?" Perla risponde: “Non lo so, non so se perdonerei cose che ho sentito e visto.”

Mirko è più crudo: “Niente. Una persona che a 25 anni pensa solo a organizzare le cose, non è la persona giusta per me”. Poi approfondisce: “Io con lei reprimevo una parte di me che in realtà esisteva, mi sono reso conto di questo qui”.

Dopo il falò

E alla fine arriva la domanda di rito: vuoi uscire da solo o con Perla? chiede Filippo Bisciglia al fidanzato. La risposta di Mirko è decisa: “Da solo”. Perla accusa il colpo e risponde in modo prima incerto poi, nell’unico modo possibile: anche lei tornerà a casa da sola.

Tornato al villaggio dei fidanzati Mirko viene riabbracciato da Greta che gli chiede come è andata, e lui risponde sicuro: “Mi dispiace ma è giusto così”. Lei le dice che era in ansia e poi dopo essersi abbracciati, decidono di lasciare Temptation Island insieme.

Anche Perla racconta il falò a Igor e i due si ripromettono di conoscersi meglio fuori.