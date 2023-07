Temptation Island, Perla e Mirko sempre più lontani. Lui sempre più preso dalla single Greta

Tra le coppie rimaste nel viaggio dei sentimenti di Temptation Island, tra le più in crisi c’è quella formata da Perla e Mirko. Lei salernitana ha lasciato il suo paese per andare a Rieti da lui ma si continua a lamentare dell’apatia del fidanzato che continua a vedere video in cui lei parla male di lui. Il ragazzo quindi si avvicina sempre di più alla single Greta. Lui è molto deluso da Perla anche perché aveva deciso di chiederle di sposarlo e la delusione diventa sempre più grande di pinnettu in pinnettu. In apertura di quarta puntata ritroviamo quindi Mirko che dà della viziata e della manipolatrice alla fidanzata, accusandosi di aver avuto per troppo tempo i paraocchi nei suoi confronti.

Poi però è il turno di Perla a guardare il fidanzato avvicinarsi sempre di più alla single Greta e sentirlo dire che gli piace parlare con lei. A questo punto la fidanzata esplode, è furiosa e dice che in casa loro non fanno altro che parlare e invece, se agissero di più le cose andrebbero meglio. “Dice cose che non esistono, questo sta proprio shockato”. Ma il giorno dopo la aspetta un nuovo video nel pinnettu. Questa volta il fidanzato Mirko e la single Greta sono nella piscina della spa. Il ragazzo sempre più complice con la single dice di non essere mai stato meglio. Perla esce dal pinnettu in lacrime.

La ragazza è talmente sconvolta che fa fatica a parlare, tra le lacrime spiega quello che l’ha ferita di più: “Ha preso l’iniziativa e questo è gravissimo, io sono anni che gli chiedo di andare alla spa che è una cosa molto intima. Poi il fatto che dica ‘io non sono mai stato così bene e non sono mai stato me stesso’”. Ma la cosa più grave è che Perla ha sentito Mirko dire che vorrebbe continuare a vedere la single Greta anche fuori. E da qui tira le sue conclusioni: “Ma quindi, ci siamo lasciati”.

La situazione peggiora ulteriormente al momento del falò delle fidanzate. A Perla viene mostrato la seconda parte del video, con Mirko che parla con i fidanzati al ritorno dalla spa. Mirko appare molto imbarazzato dalle battute degli amici, così anche Greta a cui il ragazzo chiede se è stata bene. E la fidanzata davanti al video viene ferita da queste attenzioni. Poi arriva a dirle: “Sto sbarellando, credo sia la cosa più bella che ho mai…”

Davanti a questo video Perla commenta: “Non ho parole, io ero la cosa più bella della sua vita, mi ha cercata, mi ha voluta e ora dice che non gli è mai successa una cosa così nella sua vita”. E poi ancora il fatto che abbia preso l’iniziativa: “Mi fa paura il fatto che lui ha preso l’iniziativa e lo vedo in imbarazzo e molto preso. Non capisco perché non chieda il falò”.

E poi scoppia in lacrime: “Non credo a quello che sto vedendo. Lui dice cose importanti, anch’io sto conoscendo una persona, sono complice ma non dico cose così importanti. Lui ha detto che la vuole vivere al di fuori. Per me è assurdo”.

Poi vedendo un lento del fidanzato con la single in cui l’emozione reciproca è evidente, Perla non trattiene le lacrime. Ma la sua ‘tortura’ non è ancora finita. Quello che fa piangere Perla è: “Lo vedo che si emozione, che sta bene, che è felice. Da una parte sono contenta che succeda nel programma, perché viene fuori che è lui che ha problemi con me più che io con lui. Mi voleva chiedere di sposarmi e non l’ha fatto dicendomi che il problema ero io”.

Tornata al villaggio Perla si sfoga con Igor: “Il mio fidanzato si sta facendo la relazione da diciassettenne innamorato. Io ascolto che lui non ha provato mai nulla, che è magia. Cose folli. Non riesco neanche a parlare”. E poi però conclude: “Ma per fortuna!”

A questo punto è Mirko che viene messo davanti a nuove immagini che raccontano l’avvicinamento di Perla al single Igor: “Mi fanno male le cose che ho visto e continuo a vedere ma mi stanno aiutando a prendere consapevolezza”, dice lui. E vedendo il video della fidanzata con il ragazzo commenta: “Sta venendo fuori la verità: e cioè che il problema è lei, che non era contenta, io sono felice che escano fuori cose per cui io ho represso molto me stesso”. Poi però,m tornato al villaggio, la prende con molta meno filosofia, finchè non arriva Greta che gli fa ritrovare la calma.