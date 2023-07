Temptation Island, Perla e Mirko: un’escalation video li porta a fondo

Penultima puntata di Temptation Island con le coppie che ormai sono molto avanti nel loro viaggio nei sentimenti. Il racconto di lunedì 24 luglio parte da Perla e Mirko che avevamo lasciato la scorsa settimana in crisi più totale. Lui tra le braccia della single Greta, dopo essere stato ferito dalle parole della fidanzata, lei in lacrime davanti alle immagini di Mirko che si avvicina alla single ed appare molto preso dalla nuova conoscenza. Il falò delle fidanzate era terminato con Perla in lacrime, ma alla ragazza rimaneva ancora da vedere un video e così, all’inizio della nuova puntata la ritroviamo nel pinnettu davanti le immagini del fidanzato con Greta. Ancora una volta, sono immagini che raccontano una grande complicità.

Un nuovo video per Perla

Prima nel giardino della casa dei fidanzati mentre si scambiano messaggi cifrati in inglese e poi in spiaggia sotto le stelle e ancora, abbracciati su un divano di vimini tra coccole e parole che Perla riconosce: “Le cose che diceva a me. Che schifo”. Finita la visione, uscita dal pinnettu la ragazza scoppia in un pianto disperato e il motivo lo dice alle altre fidanzate: “Si sta infatuando di lei, per le cose che dice, si scrivono mille cose e io sto li a guardare il film degli innamorati. Lui si sta vivendo una storia d’amore. E sta screditando me, come se non fossi stato niente”. E l’altra cosa che fa infuriare Perla è che nel video Greta dice a Mirko che lui non è felice perché si è dovuto ad adattare: “Lui si è dovuto adattare? Io due anni appresso a lui ho perso tutto! Lo sapevo che c’erano dei problemi, ma io chiedevo e lui faceva l’apatico: “Non mi manca niente”, e invece gli manca tutto. Io non ho capito niente del mio fidanzato”.

Perla poi dice che non vuole chiedere il falò perché vuole andare fino in fondo e conclude: “Non lo perdonerò mai, per la mia concezione d’amore quelle sono vere corna”.

Poi arriva un video per Mirko con Perla che entra nella casa dei single e provoca il single con cui ha un flirt. Uscito dal pinnettu il fidanzato è furioso: “Ma che ho fatto io in cinque anni? Ho buttato la mia vita. Anch’io ho un rapporto qui, ma è un rapporto mentale. Quelle cose che sta facendo lei non le faccio, è un’immatura!” E anche lui ribadisce: “Non lo chiamo il falò, deve andare fino in fondo!”

Ma il lungo racconto dedicato a Perla e Mirko non è ancora concluso. Ora, di nuovo, è Perla a stare nel pinnettu davanti all’ennesimo video di Mirko e Greta che dice al ragazzo che è una persona fantastica e lui quasi si emoziona tanto che si commuove. La fidanzata è incredula: “Ma veramente piange?”.

Seguono abbracci e coccole varie, con Perla che commenta: “Che squallido, le dice le cose che dice anche a me: ‘pure se ci lasciamo resterai sempre nella mia vita’”.

Insomma, la situazione è ormai precipitata e la fidanzata, questa volta non piange ma è furiosa: “Voglio uscire da qui in modo dignitoso perché ho rispetto per questo rapporto che è stato il più importante della mia vita. Non chiede il falò perché aspetta che sbaglio io, ma io voglio uscire con dignità da qui”.

Il video che fa infuriare Mirko

In questo lungo ping pong, torna il turno di Mirko davanti a un video di Perla con il single Igor che dice: “Io in questo momento mi sento sola. Come se non avessi nient’altro. Voglio cambiare vita, questa non è ciò che voglio, più vado avanti più me ne rendo conto”. Mirko commenta, “Meglio, me la rendi più facile. Si sente sola lei, mi sento solo anch’io. Io mi sto trattenendo a vivere le emozioni vere, poi perché non chiede il falò di confronto? Perché si vuole continuare a divertire qui.”

Ma poi arriva l’ultimo video per Perla con Mirko in spiaggia sotto le stelle con Greta che dice cose come: “Nessuno mi ha mai guardato come mi guardi tu” e la ragazza non trattiene le lacrime mentre guarda e poi, di nuovo esplode. “E’ ridicolo. Mi sembra un film. A sentirlo è come se parlasse un ragazzino di 17 anni che è tutto la prima volta. Ma con chi ho vissuto per quattro anni? Questo essere mi voleva sposare! Come fai a dire queste cose? Non puoi sminuire un rapporto, le emozioni che hai avuto con me!”. In un altro video Mirko dice a Greta di sentire sensazioni mai provate in vita sua, ed è questo che sconvolge la fidanzata.

A questo punto Filippo Bisciglia si reca personalmente al villaggio dei fidanzati con un video che definisce “molto importante” e ovviamente è un video di Perla che a mattina presto si alza e va a chiamare Igor per portarlo in camera sua. “E’ un’ingrata. E’ un’immatura. E’ assurdo. Vengo da un pinnettu peggio dell’altro ma ben venga”. Ma la rabbia è tanta “Lo va a chiamare per portarlo nel letto, in intimo, come fossi io!” e alla fine la reazione di Mirko arriva: “Decido io questa volta: chiedo il falò”.