Temptation Island, recap della quarta puntata: Perla sconvolta da Mirko, lieto fine per Giuseppe e Gabriela

Sono quattro le coppie rimaste a indagare sui loro sentimenti nel reality Temptation Island, ma nella puntata di lunedì 17 luglio ritroviamo anche una coppia che era uscita molto turbolentemente la settimana scorsa. Scopriamo cosa sta succedendo ai protagonisti del programma guidato da Filippo Bisciglia

Gabriela- Giuseppe

La quarta puntata di Temptation Island 2023 si apre con il ritorno della coppia Gabriela-Giuseppe, che in un accesissimo falò di confronto nel corso della terza puntata era arrivata alla rottura. A sorpresa però lunedì 17 luglio assistiamo ad un nuovo confronto, richiesto da Giuseppe. Il fidanzato si dice distrutto dalla conclusione della storia con Gabriela e chiede di poterle parlare per raccontarle la verità, ammettere le sue colpe e prometterle di cambiare, perché lei è la donna della sua vita con cui vuole costruire un futuro e una famiglia. La ragazza, dapprima diffidente, quando sente queste parole decide di riaprire la porta del suo cuore a Giuseppe e i due, dopo aver sciolto i nodi della loro relazione, decidono di tornare a casa insieme.

Mirko- Perla

A Mirko e Perla è dedicato il racconto più ampio della quarta puntata di Temptation Island, e questo perché la loro relazione sta letteralmente precipitando. Mirko, ferito dalle parole della fidanzata che più volte lo ha definito “apatico”, “senza iniziativa”, gli ha rinfacciato il fatto di aver lasciato la sua città per trasferirsi nella sua e molte altre mancanze, ha trovato conforto tra le braccia della single Greta, facendo infuriare Perla. In questa puntata i video che la ragazza è costretta a vedere raccontano di un Mirko che sembra veramente molto preso dalla nuova conoscenza e arriva con lei a parlare di “magia”, ammettendo di provare “cose che non ho mai provato” e addirittura di essere interessato a conoscerla fuori. Video che ovviamente addolorano la fidanzata che va in crisi, e dice di non riconoscere più il ragazzo che vede nelle immagini mostrate nel pinnettu e durante il falò. La puntata si chiude mentre Perla si appresta a guardare il video con il contenuto più ‘pesante’, ma per sapere di cosa si tratta bisognerà attendere la quinta puntata.

Ale-Federico

Sempre più lontani anche i due fidanzati triestini Ale e Federico. Dopo l’ennesima delusione ricevuta dal ragazzo che non si è degnato di presentarsi al falò di confronto, Ale ha deciso di viversi il suo percorso godendosi sempre di più la compagnia del single Lollo. Davanti alle immagini che vedono la complicità tra i due crescere, Federico, che era preoccupato per la reazione della fidanzata dopo il mancato falò, sembra addirittura sollevato. Ribadisce di non provare gelosia e soprattutto di voler spingere la fidanzata a prendere lei la decisione di mettere fine a una storia che per lui è già finita. Intanto Ale chiede che a Federico non sia mostrato più alcun video di lei, ma anche questa notizia lo lascia freddo e indifferente.

Francesca-Manuel

Anche tra Francesca e Manuel la dinamica sembra simile a quella tra Ale e Federico. Nella puntata del 17 luglio di Temptation Island il ragazzo, che finalmente vede un video di Francesca insieme a un single e sembra comunque risentito da questo, poi arriva ad ammettere che l’esperienza del reality gli sta dando maggiore consapevolezza. Sente di essere sempre più attratto dalla libertà, dalla vita da single, ma prima di prendere una decisione definitiva vuole ancora rifletterci. Francesca, dal canto suo, ormai si sente cambiata: è cosciente che il fidanzato non può darle quello che lei vorrebbe e che ora sa di meritare e va avanti per la sua strada.

Vittoria e Daniele

Anche tra Vittoria e Daniele le cose sembrano complicarsi ogni giorno di più. Per Daniele è arrivato il momento di vedere il video di Vittoria, sempre più vicina al single Edoardo, con cui arriva anche spesso il contatto fisico, cosa che manda su tutte le furie il fidanzato: “Ha passato finora tutto il tempo a dire che io non andavo bene e ora lei si comporta così. Se continua così a casa ci torna senza di me”, dice Daniele davanti alle immagini della ragazza con il single. “La domanda con cui sono arrivato qui era: ‘voglio fare un figlio con lei?’ ora la domanda è: ‘voglio stare ancora con lei?’” Poi si rifugia dalla single Benedetta e Vittoria commenta: “Se si comportasse con lei come si comporta con me lo apprezzerei anch’io. So che ha visto cose di me che non gli sono piaciute e agisce di conseguenza. Ma al momento mi fa più paura tornare a quello che avevo prima che rimanere sola”.