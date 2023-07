Temptation Island, recap della quinta puntata: due falò e una nuova coppia

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Isalnd è ormai arrivato alla dirittura finale e le coppie rimaste sull’isola stanno sciogliendo tutti i nodi del loro rapporto. Una cosa spesso difficile e dolorosa, ma anche un’esigenza che li ha spinti a partecipare al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Anche lunedì 24 luglio non sono mancati colpi di scena ed emozioni per il pubblico di Canale 5. Le coppie rimaste in trasmissione sono Mirko e Perla, Francesca e Manuel, Ale e Federico e Vittoria e Daniele. Scopriamo cosa è successo nella penultima puntata del reality.

Francesca-Manuel

All’inizio della penultima puntata di Temptation Island 2023 assistiamo al falò di confronto tra Francesca e Manuel. A chiederlo è stata la ragazza dopo aver visto nel pinnettu un video del fidanzato che commentava una esterna di lei con il single Alberto, dicendo che sì, vederla vicina a un altro uomo gli ha dato fastidio ma non più di tanto, e anzi era felice di sapere che lei non stava male e di aver capito di voler stare solo. Davanti a questa certezza, a prendere l’iniziativa è Francesca. Conscia che le risposte che cercava ormai sono arrivate, chiede il falò.

Al confronto la tensione si taglia con il coltello e all’inizio la discussione sembra vertere più su chi sta lasciando chi, che non sulla sostanza della situazione. Con Manuel che ribadisce più e più volta di aver preso lui la decisione per il bene di entrambi, mentre Francesca gli sottolinea che a prendersi la responsabilità di chiedere il falò è stata lei, visto che anche lei aveva preso una decisione e ha avuto il coraggio di trarne la conseguenza logica. A un certo punto però, con l’aiuto di Filippo i due riescono a mettere da parte le ripicche anche verbali e riescono a parlarsi a cuore più aperto. Entrambi con gli occhi lucidi si dicono che, nonostante tutto, il loro è stato un amore importante e quando passerà la rabbia questo rimarrà. Alla fine non ci sono dubbi né per Manuel né per Francesca nel voler tornare a casa da soli, non prima di un ultimo abbraccio.

Mirko- Perla

Mirko e Perla sono gli assoluti protagonisti della puntata di lunedì 24 luglio di Temptation Island 2023. Una serata quasi monografica sulle vicende della coppia che è stata sicuramente la più turbolenta di questa edizione del reality dei sentimenti. Una lunga serie di video viene mostrata nei pinnettu alternativamente al ragazzo e alla ragazza. Per sintetizzare quello che si vede è Perla sempre più amareggiata che cerca conforto tra le braccia del single Igor mandando su tutte le furie Mirko, mentre lei, nel pinnettu si scioglie in lacrime davanti alle immagini del fidanzato con la single Greta perché capisce che il rapporto sta veramente emozionando il suo fidanzato. Nessuno dei due però chiede il falò, fin quando non arriva il video che fa dire basta a Mirko che vede la sua ragazza accogliere in camera sua il single Igor. Davanti al fuoco, si capisce subito che non c’è molto margine per recuperare un rapporto devastato da immagini e parole che hanno ferito entrambi i fidanzati. A dare un taglio netto sembra più convintamente Mirko, mentre Perla finisce il falò accettando la decisione del fidanzato di tornare a casa da solo, ma piangendo dalla delusione. Mirko intanto, tornando nel villaggio dei fidanzati ritrova Greta e i due escono da Temptation Island insieme.

Ale-Federico e Vittoria e Daniele

Delle due rimanenti coppie in questa puntata non si è visto nulla. Ale e Federico e Vittoria e Daniele saranno protagonisti dell’ultima puntata di Temptation Island 2023 che si preannuncia già infuocata.