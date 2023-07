Temptation Island, recap della terza puntata: Gabriela e Giuseppe, il falò della rabbia

Le coppie rimaste a Temptation Island sono sempre più messe a dura prova nel reality guidato da Filippo Bisciglia, nella puntata di lunedì 10 luglio, la terza della stagione, una coppia torna a casa insieme, un’altra dà vita a un falò infuocatissimo, per una terza sembra non esserci più speranze e anche le altre non godono di grande salute. Scopriamo nei dettagli gli sviluppi delle loro vicende.

Davide-Alessia

Avevamo lasciato Davide ad attendere davanti al fuoco Alessia, dopo aver richiesto il falò di confronto anticipato soprattutto a causa delle immagini che raccontavano di un sempre maggior avvicinamento della ragazza al single Davide. Alessia arriva davanti al fuoco e finalmente i due possono parlarsi e chiarirsi. La ragazza lamenta di non essere abbastanza considerata dal fidanzato, Davide spiega quanto l’abbiano ferito le immagini di Alessia con il single, visto che, dopo aver scoperto una relazione clandestina di lei durata due anni, il motivo per cui hanno deciso di entrare nel reality è ritrovare la fiducia, soprattutto quella di lui nei confronti della fidanzata, la ragazza dice di sentirsi trascurata e sempre criticata e dice di aver ricevuto conforto dal single mentre piangeva per aver sentito il ragazzo dire che non sapeva più se la amasse. Alla fine, parlando e ragionando, arriva la fatidica domanda di Filippo, entrambi dicono di provare amore per l’altro, ma alla domanda se vogliano uscire insieme Davide dice subito di si, mentre Alessia, vuole la promessa che lui cambi. A quel punto la risposta è sì anche da parte della ragazza e i due escono dal programma insieme.

Gabriela- Giuseppe

Il confronto che ha infuocato la terza puntata di Temptation Island è stato sicuramente quello della coppia più giovane partecipante al reality in questa edizione. Ritroviamo Gabriela disperata, in lacrime, dopo aver visto un video in cui Giuseppe, oltre ad affermare più volte la difficoltà di resistere alla tentazione sempre più grande rappresentata dalla single Roberta, ammetteva che lui vuole la fidanzata a casa e poi uscire e divertirsi con le altre. Parole che hanno profondamente ferito la giovanissima fidanzata, che dopo aver pianto tutte le sue lacrime ha però acquisito una nuova consapevolezza. Il giorno dopo infatti si avvicinerà sempre di più al single Fouhad, con cui flirterà apertamente, fino ad arrivare a rifugiarsi con lui nella casa dei single, dove le telecamere non ci sono. Quando Giuseppe vede i video della fidanzata con un altro uomo, va su tutte le furie, trema, si arrabbia, non trattiene le lacrime, dice che lui una cosa del genere non l’avrebbe mai fatta, nonostante abbia già tradito la fiducia della ragazza in passato. Tutto questo orgoglio ferito lo spinge a chiedere il falò immediato, a cui si presenta un’agguerritissima Gabriela che pretende di rivedere il video di Giuseppe con la single che gli piace tanto. Tra accuse, frecciate e recriminazioni, nonostante entrambi dicano a un certo punto di amare l’altro, il falò si conclude con loro che decidono di tornare a casa separatamente. Ma in realtà non finisce qui, perché Filippo Bisciglia anticipa al pubblico che ritroveremo ancora i due ragazzi nelle prossime puntate.

Ale-Federico

Altra coppia che sembra ormai scoppiata è quella composta dai due trestini, Alessia e Federico. Lui ormai non fa che parlare male di lei e sottolineare quanto il sentimento che li unisce non sia equilibrato in quanto lei è sicuramente più preso di lui. Intanto però Ale, profondamente ferita dal fatto di aver sentito il fidanzato ammettere che non la ama si è avvicinata tantissimo al single Lorenzo con cui arriva addirittura al bacio. Un bacio che la fa subito sentire in colpa, almeno finchè, la mattina dopo non viene chiamata nel pinnettu per assistere al suo fidanzato che parla, ancora una volta, non molto bene di lei, definendola la sua ‘gabbia dorata’ e arrivando a dire che è indeciso e che alla fine spera che a prendersi la responsabilità di lasciarlo sia lei. Ale, davanti a quelle parole non ne può più e decide di chiedere il falò di confronto immediato. Federico però non si presenta, dicendo a Filippo di voler continuare il percorso anche perché a Is Moraes ha incontrato una single che gli piace molto. A questo punto, dopo l’ennesima delusione, Ale è decisa: “Da oggi faccio il mio percorso senza pensare minimamente a lui”.

Mirko- Perla

Tante tensioni e tante delusioni reciproche anche per Mirko e Perla. Entrambi hanno trovato dei single con cui hanno legato di più, al centro di questa puntata c’è il rapporto di Mirko con la single Greta che sembra sempre più stretto. Perla dice di non riconoscere il suo fidanzato, perché non lo ha mai visto essere così ‘attivo’, visto che lo rimprovera sempre di essere apatico, ma davanti ai video del ragazzo con la single esplode di rabbia. Dall’altra parte Mirko continua ad ascoltare Perla che nel villaggio delle fidanzate si lamenta di lui, e dire addirittura che il ragazzo le ha rovinato la vita. Lui si dice addirittura pentito di essere arrivato a pensare a sposarla, ed è deciso ad andare avanti per la sua strada.

Vittoria e Daniele

Anche per Vittoria e Daniele i guai non mancano. Lei continua a lamentarsi del fidanzato, che la tratta male, mentre lui, offeso, reagisce invitando a cena la single Benedetta. Quando la fidanzata vede come si comporta Daniele con la donna, dice di non riconoscerlo, perché con lei non ha mai attenzioni o gentilezze. Poi parla delle continue liti e Daniele, davanti al video spiega che sono proprio questi i problemi che lo fanno essere contrario all’idea di avere un figlio come gli chiede Vittoria.

Francesca-Manuel

Il nuovo video che Francesca è costretta a vedere del suo fidanzato Manuel le apre improvvisamente gli occhi. La ragazza vede il compagno che cerca di avvicinarsi alla single Greta che però non accetta il flirt perché si è molto avvicinata a Mirko e Manuel appare più preoccupato da questo che non dal pensiero della sua ragazza nel villaggio delle fidanzate. Poi arriva un altro video in cui Greta racconta alle altre single di aver capito che Manuel è attratto da lei e che gli ha fatto capire che non può fare cose troppo scoperte perché a trent’anni vuole una brava ragazza che lo aspetta a casa mentre lui la cornifica. A quel punto Francesca non piange, ma sembra molto più consapevole della situazione: “Sono pietrificata, è un viscido ora finalmente lo vedo per quello che è”.