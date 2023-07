Temptation Island, quanto guadagnano i tentatori: la rivelazione

Professione tentatore. O tentatrice. Sono loro l'altra faccia della medaglia di Temptation Island, pronti a far cadere in tentazione le coppie scoppiate. Quanto vale questa 'fatica'? Un'ex volto del reality di Canale 5 lo rivela rispondendo alle domande di alcuni follower su TikTok.

"Ho visto un video in cui dicono che un tentatore guadagna dai 1800 ai 2500 euro al mese. Non è così in realtà" ha spiegato Ilaria Gallozzi, facendo sapere che i fidanzati e le fidanzate devono via via eliminare i tentatori con cui hanno interagito di meno. Il cachet, dunque, è giornaliero: "Veniamo pagati giornalmente. Come molti di voi sapete Temptation Island è un programma registrato e quindi molte cose non vengono mandate in onda. Ad esempio non vedete l'eliminazione dei tentatori. Più o meno ogni due o tre giorni i fidanzati e le fidanzate sono chiamati ad eliminare uno o due tra i tentatori, quelli che magari non hanno interagito molto con loro. Quindi vengono eliminati e invece rimangono fino alla fine, fino ai 21 giorni, i tentatori che hanno instaurato un rapporto con i fidanzati e le fidanzate".

Infine la rivelazione sui compensi: "Più o meno al giorno un tentatore guadagna dai 150 ai 200 Euro e quindi non le cifre che avete sentito".