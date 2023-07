Temptation Island, anticipazioni ultima puntata stasera: le coppie si raccontano un mese dopo

Ultima puntata di Temptation Island 2023: stasera, lunedì 31 luglio, su Canale 5 va in onda il gran finale del viaggio dei sentimenti di fidanzati e fidanzate rimaste nel villaggio, pronti a prendere importanti decisioni riguardo alla loro storia d'amore. Stando alle anticipazioni, un nuovo falò di confronto coinvolgerà Alessia e Federico o Daniele e Vittoria, le due coppie ancora indecise sulla decisione di uscire insieme o separate dall'esperienza che ha messo alla prova le loro relazioni. Il pubblico, poi, scoprirà anche cosa è successo agli altri protagonisti un mese dopo la fine del programma: Isabella e Manuel, Gabriela e Giuseppe, Perla e Mirko, Francesca e Manuel, Alessia e Davide incontrano, infatti, il conduttore Filippo Bisciglia.

Le ultime due coppie rimaste

Ale e Federico sono una delle due coppie ancora rimaste in sospeso. La ragazza aveva deciso di non voler mostrare più niente di sè al compagno, delusa da dichiarazioni come "Se le chiedo di leccare il prato, lo fa" pronunciate da Federico che non si sente più innamorato di lei. Dalle anticipazioni emerge che la ragazza ha cambiato idea e potrebbe voler mostrare a Federico tutto quello che ha fatto e detto in queste settimane agli altri single del villaggio. Ora non resta che scoprire come reagirà lui davanti ai video.

L'altra coppia ancora in "gioco" è quella composta Vittoria e Daniele che nella puntata di stasera si rivedrà dopo alcune settimane di lontananza. Come mostrano le anticipazioni, il ragazzo è ferito da uno degli ultimi video della fidanzata: "Mi ha messo ko. Non l'ho mai conosciuta" dice nelle clip social che mostrano le scene trasmesse stasera, probabilmente infastidito dalla vicinanza di Vittoria al single Edoardo. Nelle scorse settimane, dopo aver visto i comportamenti della fidanzata, Daniele aveva messo in dubbio la volontà di restare insieme a lei che, invece, da lui vorrebbe un figlio.