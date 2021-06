Temptation Island, Valentina e Oronzo aspettano un figlio

Valentina De Biasi e Oronzo Carinola, protagonisti dell'edizione 2018 di Temptation Island, aspettano un figlio. “Le emozioni più belle sono quelle che non riesci a spiegare”, ha scritto il futuro papà a corredo della foto che lo vede mostrare l’ecografia insieme alla compagna che pure sui social ha condiviso la gioia per la maternità.

“Che rumore fa la felicità? Oggi finalmente possiamo dare con certezza la vera risposta a questa domanda”, il pensiero di Valentina: “Ascoltare il battito del suo cuore per la prima volta è stata un’emozione indescrivibile (non ho mai sentito niente di più bello). Sì, siamo tanto felici per quello che ci sta accadendo e ci sentiamo davvero tanto fortunati. Non vediamo l’ora di viverci pienamente questo nostro nuovo amore. Un amore e un legame che non avrà mai fine”. Al momento restano sconosciuti ulteriori dettagli sulla gravidanza e il sesso del bebè, ma considerando l’entusiasmo con cui i follower hanno accolto la bella notizia, di certo i futuri genitori sapranno renderli noti prossimamente.

Il percorso di Valentina e Oronzo a Temptation Island

Oronzo e Valentina fanno coppia da tredici anni. Durante Temptation Island risultarono tra i protagonisti più discussi dell’edizione del 2018 per via del loro percorso particolarmente travagliato. Lui rivolse molti apprezzamenti alle tentatrici e ammise di aver tradito in più occasioni la compagna che decise di lasciarlo al falò di confronto già nella prima puntata. Nella seconda, però, lui chiese un altro falò e riuscì a riconquistarla.