Temptation Island, Vittoria e Daniele al falò: cosa è successo

La coppia di romani, tra quelle di Temptation Island 2023, forse è stata quella di cui fino a qua abbiamo visto di meno, ma nella puntata del 31 luglio, l'ultima della stagione, sono inevitabilmente protagonisti.

Daniele ha portato Vittoria in Sardegna perché lei vorrebbe da lui un figlio entro dicembre, un salto di qualità che ritiene necessario alla loro relazione tanto da imporre al fidanzato una timeline. Daniele dal canto suo non pensa che al momento ci siano le condizioni per fare questo passo perché il rapporto con la fidanzata è burrascoso e le liti continue. Arrivati nel reality per risolvere i loro problemi, le incomprensioni sono aumentate. Vittoria si è continuamente lamentata delle poche attenzioni del fidanzato, mentre Daniele, deluso dai video della fidanzata, si è sempre più avvicinato alla single Benedetta. Lei, per reazione si butta tra le braccia del single Edoardo.

Vittoria e Daniele: i video che fanno precipitare la situazione

Ed è proprio un video di Vittoria con il single che apre l’ultima puntata di Tempation Island. Lei va a trovare Edoardo nella casa dei single dove non ci sono telecamere ma solo microfoni. Poi altri momenti di avvicinamento al mare, o la sera in giardino. Poi arriva un secondo video che fa pensare a un ulteriore avvicinamento tra i due e Daniele ovviamente si infuria. Eppure dice a Federico: “Gelosia zero. Mi ha deluso. Lo va a svegliare tutte le mattine, gli fa il massaggio. Io sono cose che non mi sarei mai permesso di fare. Mai. Ma sono venuto qua anche per questo. Sono schifato”. Davanti al terzo video in cui gli tocca guardare la fidanzata intrufolarsi nella casa dei single e poi ascoltare schiocchi di baci, sussurri e quant’altro, rumori abbastanza inequivocabili, Daniele ammette: “Mi fa male. Me ne voglio andare”. E ancora: “Mi ha trattato male per due anni e mezzo e ora ho capito perché. Non era una storiella, quattro anni e mezzo intensi, siamo andati a convivere subito. Come si fa a buttare quattro anni e mezzo dopo 15 giorni. Non me l’aspettavo, mi ha spiazzato”.

Nell’ultimo video c’è Vittoria che parla con Ale e dice: “Ho sbagliato. Ho fatto tante raccomandazioni a lui e poi ho sbagliato io. Sono sempre stata fedele. Spero solo che lui sia innamorato di me e che mi possa perdonare un giorno. Che rimanga l’affetto, la stima. Spero che capisca determinate cose. Ero veramente arrabbiata”. Insomma Vittoria sta male pensando a Daniele e a quello che ha fatto con il single, ma continua a dire che quello che ha fatto l’ha fatto perché non si sente più amata. E Daniele davanti a quel video: “Mi ha fatto schifo. Lei non si sente amata? Io la cerco venti giorni al mese e vengo sempre rifiutato. Mi ha dato la colpa di tutto e invece guarda qui”. Paradossalmente Daniele è più furioso per questo video che per gli altri. Forse perché si trova davanti ad un’ammissione di colpa e continua a ripetere: “Mi fa schifo. Me ne voglio andare”. Si sfoga spaccando una porta e alla fine dice: “Oggi posso chiedere il falò e me ne vado”. E così è.

Daniele e Vittoria: il falò

Davanti al fuoco e a Filippo Bisciglia, a parlare inizia Daniele:“Siamo entrati qua con un obbiettivo comune: capire se era possibile fare un figlio e tu che hai fatto?”. Lei si difende: “Dopo un minuto ti ho visto nell’idromassaggio con un’altra. Io mi prendo le mie responsabilità e ti ringrazio per avermi portato qua perché sono stata bene. Io ho capito tante cose, che non mi sento amata”. Lui: “Puoi dire quello che vuoi, ma quello che hai fatto hai fatto. Sei stata un’ora e quarantacinque minuti in camera di uno: cosa hai fatto? Sei una delusione”. Lei ribadisce di essere rimasta delusa dal comportamento del compagno con un’altra. Poi iniziano a guardare i video. Quello di Vittoria con Edoardo con il sottofondo di Daniele che commenta: “Ti devi vergognare” E lei risponde: “Io ho fatto qui dentro un percorso onesto. Ho ricevuto affetto da un’altra persona, quello che non mi dai tu”. Tra i due non c’è dialogo: è una continua lite, parola contro parola. “Sono venuta qua e non ho mai messo in dubbio il tuo amore per me", dice lei. "Ti ho visto con questa ragazza e mi ha fatto male vedere come la trattavi: come vorrei che trattassi me.” Filippo Bisciglia interviene per cercare di far riflettere i due e chiede a Daniele cosa ha sentito davanti ai video di Vittoria e Edoardo: “Delusione totale” è la risposta secca. Poi cerca di farli tornare sul fatto che sono entrati per capire se potevano avere un figlio. Per Daniele è stato sempe quello il pensiero, Vittoria racconta che invece durante il reality ha iniziato a farsi domande, a chiedersi se era felice e si è resa conto che la sua paura più grande era quella di tornare a casa. Ribadisce di aver bisogno di essere più apprezzata. Daniele dice: “Io sono deluso tanto. Sto male veramente. Ma ancora oggi pensa solo a lei”. Lei risponde: “Sto pensando a noi”.

Poi guardano insieme il video che è stato al goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza di Daniele: quasi due ore di Vittoria nella camera del single senza telecamere e molti rumori: “Che cosa è successo qua?” chiede lui. “Ci siamo baciati”m risponde lei. E lui: “Questo non me lo sarei mai aspettato. Mai.” A questo punto arriva la domanda di Filippo ed entrambi decidono di tornare a casa soli.