Temptation, Alberto e Nunzia senza freni. Speranza crolla, ma non lo molla: “Solo il pensiero mi uccide”

I video che hanno mostrato Alberto e Nunzia sempre più vicini, complici, avvinghiati sono stati tra i momenti più ‘caldi’ della quarta puntata di puntata di Temptation Island, soprattutto per la reazione sconvolta di Speranza davanti alle immagini del fidanzato ormai perso tra le braccia della single.

Rewind: i due fanno coppia da 16 anni e hanno partecipato al programma con l’intenzione di comprendere fino a che punto lui abbia davvero intenzione di costruire una famiglia con la compagna. Già dopo i primi giorni di lontananza Alberto ha mostrato una certa attrazione nei confronti della tentatrice Nunzia che, nella puntata del 7 ottobre, si è resa protagonista con lui di una scena molto ‘forte’ nella vasca idromassaggio, dove è mancato pochissimo al bacio fatidico. “Lui non è pentito per me, per la nostra storia che dura da 16 anni. Io ho acquistato maggiore consapevolezza di me e deve uscire fuori. Perché lui cadrà ancora”, è stato il commento di Speranza che ha guardato il video seduta sul trono del suo quarto falò. Nemmeno davanti alla battuta del fidanzato “Siamo un po’ come Jack e Rose” rivolta a Nunzia, Speranza ha deciso di mollarlo, innamorata al punti tale da ‘resistere’ stoicamente davanti alle immagini senza chiedere un falò di confronto.

Tornata nel villaggio, Speranza in lacrime ha spiegato: “So che ormai non c’è più niente ma mi manca l’aria, solo il pensiero mi uccide”, ha affermato. E sui social il suo nome è stato quello più tweettato.

#TemptationIsland Non ho ancora capito cosa stia aspettando Speranza sinceramente — eterna indecisa. (@tznmyking) October 7, 2020

Ma Speranza esattamente cosa sta aspettando? Che le procreino davanti? #TemptationIsland — fede🦋 (@malikismyhero_x) October 7, 2020

Temptation Island, le altre coppie

Nadia e Antonio hanno lasciato insieme Temptation Island 202’ alla fine di un insolito falò più che tranquillo. A chiederlo è stato lui per la nostalgia verso la fidanzata che, benché corteggiatissima da Stefano, ha accettato di uscire dal programma con il compagno prima del tempo.

Carlotta e Nello, situazione che peggiora di puntata in puntata a causa della vicinanza del fidanzato alla tentatrice Benedetta. Lei ha capito che lui è molto preso dalla single, ma crede che al di fuori della trasmissione non durerebbero molto insieme. Ciò nonostante resta sempre più delusa dopo aver guardato i video dei due insieme. Nella puntata del 7 ottobre Carlotta ha sbottato al punto da pensare di chiedere un falò di confronto: “Sono arrabbiata. Ci farei un falò con Nello, è uno stron*o”.

Davide e Serena sono usciti insieme dal programma alla fine di un falò di confronto anticipato richiesto da lui e accettato da lei. “Mi sei mancato poco, nel villaggio ero in paradiso”, ha ammesso Serena; “Posso cambiare” ha promesso lui rispetto alla sue forte gelosia, premessa per un nuovo inizio.