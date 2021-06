Temptation Island 2021: chi sono i tentatori e le tentatrici, tra di loro alcuni volti noti

Mercoledì 30 giugno torna in prima serata su Canale 5 "Temptation Island". Per il conduttore, Filippo Bisciglia, questo è l'ottavo 'viaggio nei sentimenti'. Tradimenti, gelosie, segreti mai confessati prima, ma anche amore e dolcezza: non tutte le coppie sono destinate a scoppiare, perché se è vero amore resiste a quasiasi tentazione.

Le coppie Manuela e Stefano, Valentina e Tommaso, Claudia e Ste, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico per 21 giorni dovranno vivere separati, divisi tra il villaggio delle fidanzate e quello dei fidanzati, con loro i tentatori e le tentatrici. Bellissimi ragazzi e ragazze single che metteranno alla prova le coppie sull'isola dell’Is Morus Relais una baia incorniciata tra lingue di bianca e sottile sabbia e un mare cristallino dalle mille tonalità di azzurro

Le tentatrici di Temptation Island 2021: chi sono

Carlotta, romana 34 anni, specializzata in campo estetico elettromedicale e assistente al medico. Ama ascoltare la musica, pattinare sul lungomare ma soprattutto mangiare.

Vincenza Botti, 25 anni da Vallo Della Lucania (Salerno) è insegnante di danza e coreografa, balla danza classica, moderna e flamenco. Ha partecipato a Miss Italia nel 2015, arrivando terza, è stata finalista di Miss Universe Italy 2020 e ha partecipato a Ciao Darwin 8.

Anastasia, 20 anni da Somma Vesuviana (Napoli), fotomodella. Ha praticato a lungo ginnastica artistica e dalla sua mamma ha ereditato la mania dell’ordine.

Angelica, 22 anni nata a Mirano (Venezia), modella. Ha praticato per dieci anni danza classica ed è appassionata di ogni genere di sport.

Gabriella, napoletana 25 anni, studentessa in scienze motorie. È una grande appassionata di calcio e una tifosa della Juventus.

Giuly, al secolo Giulia Mastrantoni, romana 33 anni, laureata in ingegneria civile, fa la dermopigmentista. Le piace lo sport e ha scoperto recentemente la passione per il paddle. È un’amante della lettura. È conosciuta per aver partecipato al Trono Over di Uomini e Donne dove ha corteggiato Michele Dentice.

Lucrezia, milanese 23 anni, hostess per fiere, eventi e congressi. Ha un cane che ama moltissimo con cui fa delle lunghe passeggiate al parco.

Tania, 27 anni nata a Piedimonte Matese (Caserta), commessa in un negozio di abbigliamento. Figlia di un ex calciatore di serie A, ha ereditato da lui la passione per questo sport.

Federica, 25 anni catanese, è una libera professionista. Appassionata di videogame, film horror e del mondo fantasy in generale. Parla inglese, spagnolo e francese.

Rita, 28 anni da Ceglie Messapica (Brindisi), estetista. Ha studiato a Parigi e negli States. Ha sempre trascorso l’estate a Nizza perché suo nonno vive lì.

Giulia, romana 25 anni, laureata in ingegneria civile ed edile. La sua più grande passione è l’equitazione.

Gabry, napoletana 29 anni, hostess per eventi. Sta imparando a suonare la consolle. Le piace la meditazione e tutto ciò che la porta ad avere un livello di coscienza superiore.

I tentatori di Temptation Island 2021: chi sono

Luke, bolognese 31 anni, responsabile commerciale. In inverno vive a Bologna, d’estate vive al mare. Il padre rappresenta il suo più grande punto di riferimento. Ha la passione per il foot volley.

Luca Vetrone, nato a Riccione 26 anni, laureato in scienze motorie. Fa il personal trainer. Nel 2017 ha partecipato al concorso di Mister Italia dove ha vinto il premio "Un bello per il cinema". Nel 2019 ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore di Angela Nasti.

Luciano Punzo, 27 anni di Napoli, modello. Lavora anche come operatore antincendio in autostrada. È papà di una bimba di tre anni. È conosciuto per essere stato Mister Italia nel 2017 e ha partecipato a Pechino Express nel 2020 con Gennaro Lillio. Da poco si è lasciato con Valeria Iacomino, ballerina del Teatro San Carlo di Napoli, i due hanno una figlia, Eva, di tre anni.

Davide Basolo, viene da La Spezia, 27 anni, impiegato. Sta scrivendo il suo primo romanzo. Ha partecipato come corteggiatore di Giovanna Abate a Uomini e Donne.

Angelo, 26 anni da Salerno, calciatore. Ama i bambini e un giorno vorrebbe aprire una scuola calcio o un asilo nido.

Alessandro, nato a Vercelli, 25 anni, imprenditore. Da cinque anni ha rilevato l’azienda di famiglia, si occupa di edilizia. Ha una grande passione per le 4 ruote.

Alessio, romano, 37 anni, proprietario di un locale. Laureato in giurisprudenza, si occupa di consulenza legale civile. Ha la passione per il paddle.

Samuele, romano, 28 anni, agente di commercio. Si occupa di formazione per venditori. Ama molto viaggiare, ha infatti visitato tutta l’Europa e l’America.

Luchino, 31 anni da Ascoli Piceno, geometra. Vorrebbe diventare vigile del fuoco per seguire le orme del suo papà.

Giuseppe, 32 anni, napoletano, dentista. Ha vissuto in Germania per lavoro, parla quattro lingue e sta per aprire uno studio odontoiatrico tutto suo a Milano.

Manuel Di Bernardo Santalucia, romano, 25 anni, personal trainer e modello. Ha giocato a calcio a livello dilettantistico. Si è aggiudicato il premio Più bello d'Italia 2016-17 e ha partecipato a molti programmi tv: Detto Fatto, I Fatti Vostri, I Soliti Ignoti, Smartlove, Alta Infedeltà e All Together Now.

Salvatore Pisano, casertano di 32 anni, imprenditore e proprietario di una holding che fornisce servizi. Ha un figlio di nove anni con cui condivide la passione per la pittura. Suona il basso e la batteria. La tv per lui non è un mondo nuovo ha infatti partecipato al programma "5 ragazzi per me" di Sky.

Marco, 26 anni da Cesenatico, modello. Ha la passione per lo sci e il wakeboard.