Tromba d'aria sul villaggio di Temptation Island durante le registrazioni

Disavventura a Temptation Island. A pochi giorni dall'inizio delle riprese, la produzione è stata costretta a fermare le registrazioni in corso a causa di una tromba d'aria. A raccontare l'accaduto su Instagram è Raffaella Mennoia, storica autrice della trasmissione di Canale 5 e della società Fascino Pgt.

Autori, operatori, produttori e il conduttore Filippo Bisciglia erano intenti a registrare una delle prime puntate del reality show in partenza mercoledì 30 giugno quando un violento vortice d’aria ha costretto tutti a stoppare il lavoro. "Questa notte, in Sardegna, abbiamo avuto una stupenda tromba d’aria - racconta Raffaella - Ci siamo dovuti tenere agli alberi per non volare". Dopo un paio di ore, le riprese sono regolarmente ripartite, per poi andare avanti fino all'alba. La prima puntata di Temptation Island andrà dunque regolarmente in onda per mercoledì 30 giugno 2021, mentre l'ultima sarebbe in programma il 2 agosto, salvo eventuali cambiamenti di palinsesto. Sei le coppie in gara, tutte non famose ed ufficializzate nei giorni scorsi.