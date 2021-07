Temptation Island chiude in bellezza, Filippo Bisciglia: "Una macchina che non va a benzina, ma a sacrifici"

Temptation Island chiude in bellezza una stagione che conferma ancora il successo assoluto del format, apprezzatissimo da un pubblico televisivo ormai fidelizzato alle dinamiche sentimentali dei protagonisti. A dirlo, ancora una volta, sono i dati Auditel: l’ultima puntata andata in onda ieri, martedì 27 luglio, ha tenuto incollati su Canale 5 3.694.000 spettatori, pari al 27.4% di share che di ben quattro punti ha superato quello della puntata di lunedì 26 luglio. Numeri eccezionali per la media del periodo estivo, contro cui nulla ha potuto la concorrenza di Rai1 che ha trasmesso la replica di Carramba che Sorpresa (1.513.000 spettatori pari al 9.2%).

Il messaggio di Filippo Bisciglia dopo l’ultima puntata di Temptation Island

Anche quest’anno il timone del programma è stato affidato a Filippo Bisciglia, conduttore ormai identificativo del reality del sentimenti a cui ha voluto dedicare un post alla fine di questa esperienza.

"8 anni sono davvero tanti, mi sembra l’altro ieri quando partii per la prima edizione, ero emozionatissimo, non sapevamo con esattezza cosa sarebbe successo, poi, grazie a voi lo abbiamo capito" ha scritto il conduttore, rivolgendosi ai telespettatori, a margine del tradizionale video che spegne il falò simbolo del programma: "Semplicemente Voi. Voi che ci avete dimostrato così tanto affetto, Voi che vi siete emozionati, divertiti, magari qualche volta anche un po’ immedesimati alle nostre coppie, insomma avete vissuto appieno questi 8 anni di viaggi nei sentimenti insieme a tutti quanti Noi e ai Nostri ragazzi … Grazie".

Bisciglia ha poi proseguito ringraziando tutti, da Maria De Filippi allo staff, sottolineando l’impegno di ognuno per la realizzazione di un programma di così grande successo: "8 anni indimenticabili pieni di gioie, soddisfazioni, amore, ma soprattutto di crescita personale. Grazie Maria, ci sei sempre stata. Ti voglio bene …Grazie a Tutto lo staff, non smetterò mai di ringraziarvi, Tutti, nessuno escluso. Siete una macchina perfetta, una macchina che non va a benzina, va a sacrifici …Tutto questo è Temptation Island".

Ascolti tv di martedì 27 luglio 2021

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 Il Circolo degli Anelli ha interessato 1.163.000 spettatori pari al 7% di share. Su Italia 1 R.I.P.D – Poliziotti dall’Aldilà ha intrattenuto 907.000 spettatori (5%), su Rai3 la Cavalleria Rusticana, raccontata da Pippo Baudo e Antonio di Bella, ha raccolto davanti al video 981.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%. Su Rete4 Ricky & Barabba totalizza 701.000 spettatori con il 3.9% di share; su La7 In Onda 691.000 spettatori con uno share del 3.9%. Su Tv8 Balla coi Lupi segna 254.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Il Monaco ha raccolto 355 .000 spettatori con il 2.1%.