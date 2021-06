Valentina e Tommaso, il 21enne super geloso: "La nostra storia è stata una congiunzione astrale"

La prima puntata di Temptation Island è un vortice di emozioni, due coppie sono già in crisi dopo soli 4 giorni. A soffrire sono Tommaso e Ste, il primo a causa della sua gelosia, il secondo perché ha scoperto nel programma che la fidanzata, Claudia, potrebbe non amarlo più.

Valentina e Tommaso, una relazione con il terzo incomodo: la gelosia

Una relazione squilibrata e non per l'età. Tra Valentina e Tommaso ci sono 19 anni di differenza, ma si sa l'amore, se è vero, non guarda nè ai numeri nè alla distanza, il loro problema è la grande, enorme e ingombrante, gelosia di Tommaso. Il ragazzo ha ammesso di aver paura di perderla, "perché è più grande, è bellissima, ha più esperienza" e lui si sente piccolo e insicuro, ma lo diciamo subito, la soluzione non è essere possessivi, ma lavorare su se stessi. Cosa che evidentemente Tommaso non ha mai fatto, forse per colpa della sua giovane età (ha soli 21 anni).

Tommaso si considera "già sposato" e durante il primo falò ha mostrato quanto la sua gelosia possa condizionare il suo umore.

Il video che vede il 21enne mostra Valentina che si mette dei costumi, che parla con dei ragazzi e poi che, durante un gioco, sale sulle spalle di uno dei tentatori. "Io vengo da una relazione dove non posso parlare neanche con un ragazzo, i primi due giorni qui sono stata male" ha detto Valentina, ma non sono state le parole a infastidirlo, ma i gesti.

"Non dovevamo dimostrare al mondo quanto ci rispettiamo? non posso vedere che stai a cavalcioni con uno... lo sai quanto sono malato. Ha un seno grossissimo e gliel'avrà appoggiato sulla schiena. Il nostro amore è puro, ma se supera il prossimo limite... io ho saltato 10 anni di vita per sposarmi con lei. È vero non siamo ancora sposati ma mentalmente è come se lo fossimo, noi la prima notte che siamo usciti ci siamo detti che ci amiamo, la nostra storia è stata una congiunzione astrale".

Queste le parole di Tommaso, che è già sul piede di guerra, pur non avendo visto niente di così eclatante ed è sempre lui a dirlo: "So che queste immagini per molti non saranno nulla, ma lei lo sa quanto sono geloso".

I fidanzati sono tornati al villaggio e il 21enne si è messo a parlare con la single Giulia, i due si sono poi appartati su un'amaca, nascondendosi (anche il volto) sotto una coperta.

Valentina al falò: la sua reazione

Valentina ha partecipato al suo primo falò, per lei nessun video, ma rispondendo a Filippo Bisciglia ha affermato: "Noi abbiamo un enorme e immenso problema, la sua gelosia patologica. Nonostante si fidi di me, la gelosia è più forte e non riesce a superarla. Non ha una struttura mentale che può avere una persona adulta come me, per questo non riesce ad essere razionale".