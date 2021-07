Temptation Island: Tommaso tradisce Valentina, i baci senza freni con la single Giulia / VIDEO

Una relazione che ha dell'incredibile: da pazzo di gelosia a capire che non fosse innamorato. Tommaso e Valentina sono già arrivati al capolinea, ma non poteva essere altrimenti: una gelosia patologica e una donna che per amore, o quello che credeva tale, ha lasciato che questa patologia le impedisse di essere se stessa. I due avevano deciso di partecipare a Temptation Island proprio per superare questo enorme problema, ma alla fine il problema stesso ha mangiato i due.

L'epilogo della storia tra Tommaso e Valentina

"Lei ora mi sta mancando di rispetto, lei non mi sta rispettando se mi conosce non può pensare di farmi diventare meno geloso facendosi ingelosire. Che figura fa con le persone che ci conoscono, mia e sua madre.... doveva far capire da subito che non le faceva piacere essere toccata. Mi dici che non ti frega nulla dei muscoli c'ho tutta la vita davanti per conoscere ragazze e devo stare con una di 40 che mi prende per il culo e poi ha ballato in mezzo a tre ragazzi abbracciati" queste le parole che Valentina ha sentito in uno dei tanti, tantissimi video che ha visto in questa seconda puntata.

"Questa str**za di merda, ma mi ami cosa, l'amore più puro del mondo ma di cosa stiamo parlando" ha aggiunto ancora. Valentina ha commentato: "Ma sei pazzo, lui non regge la vita degli adulti, non regge niente, niente".

Tommaso ha poi aggiunto: "E adesso che faccio? non mi fido più, ma che schifo fa? non credo di riuscire a guardarla in faccia, ma può essersi scordata che mi dà fastidio che il suo seno tocchi un altro?".

Poi il 21enne si è appartato su un'amaca con la tentatrice Giulia e si sono nascosti sotto una coperta, non si capisce bene cosa sarebbe successo, se carezze o altro. "Lui sarebbe incazzato nero? deluso proprio... fa le ripicche di un dodicenne" il commento della fidanzata.

scusate ma chi glielo dice a Tommaso che la tentatrice è pagata per provarci con lui e che nessuno starà insieme a nessuno usciti di lì? #TemptationIsland pic.twitter.com/aKoHkvORLK — ciòlanzia (@ch0lansia) July 5, 2021

Parlando con le compagne Valentina ha detto: "È successo un casino perché lui ha rosicato e non ha retto. ce l'ha con me, lui mi fa la ripicca con una di loro "lei sta facendo le coe che sapeva che io non avrei voluto. Nella sua testa di geloso patologico non capirà se io rimarrò. Non so cosa fare, l'amore c'è, non è che...".

Temptation Island: il tradimento di Tommaso

Valentina se prima sembrava molto delusa e molto vicina a chiamare il falò, era riuscita a trovare un equilibrio fin tanto che non ha visto un altro video che finisce con lui e la single Giulia di nuovo sotto le coperte che sembrano si siano scambiati un bacio. Valentina imperterrita continua a giustificarlo: "Lui sta facendo tutto questo affinché io chiami il falò, ma è palese che sia tutto falso. Alla luce del sole non fa nulla, poi sotto la coperta fa credere chissà cosa". Questo il commento dopo aver visto il fidanzato nella vasca idromassaggio con Giulia, era palese che il 21enne facesse fatica a guardare la tentatrice. Desiderio o rimorso?

Valentina continua a "giustificarlo" dice che si tratta di una tattica anche quando la single Giulia confida alle altre tentatrici che tra i due c'è stato un bacio mentre erano nella casa delle single. Filippo Bisciglie allora ha mostrato un altro video a Valentina in cui il fidanzato ha organizzato una cena per il compleanno di giulia. Dopo aver mangiato si sono stesi sulla sabbia e Tommaso ha iniziato a fare il geloso dicendo alla single che non può ballare con nessun altro perché il vestito è troppo corto.

Allo scoccare della mezzanotte è arrivato il dolce, i due hanno continuato a stare abbracciati e poi sotto le coperte si sono fatti delle coccole. L'imbarazzo della tentatrice era palese.

"Non pensavo che mi sarei mai potuto comportare così con lei dall'altra parte, ma forse non la vedo più come prima, forse non ero così innamorato... io mi sono sentito di farlo, a apere che non lo sto facendo per ripicca sennò non mi sarei messo a pingere giù in spiaggia. Io non pensavo che sarebbe successo. Forse sot capendo che non è Valentina la donna senza la quale non posso vivere.

Con queste parole Tommaso dà quello che sembrava essere il colpo di grazie alla sua relazione, ma poi ha fatto peggio, i due si sono baciati prima sulla spiaggia (sotto le coperte).

Valentina a questo punto sconsolata ha ammesso: "Io ci sono stata molto bene, nonostante la differenza d'età. A questo punto è giusto che stia con una bambina, con una della sua età. Io non rinnego nulla, forse quello che è successo ora sarebbe successo fra qualche anno".

A questo punto Valentina chiederà il falò di confronto immediato? #TemptationIsland pic.twitter.com/16sBapyaS3 — Temptation Island (@TemptationITA) July 5, 2021

Valentina ha visto un quinto video in cui Tommaso bacia ancora e ancora la single e in cui lui le dice "se ti rifai il seno sarai ancora più bella" affermazione a cui lei risponde "sì, così non mi fai più uscire di casa". Valentina ha poi deciso di chiedere il falò di confronto per porre fine a tutto ciò.