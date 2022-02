A "Inventing Anna" Disney+ risponde "The Dropout", la serie tv sulla truffa degli esami del sangue

Possiamo definire The Dropout come "la risposta di Disney+ a Inventing Anna", perché come nella serie di Shonda Rhimes per Netflix anche qui abbiamo una giovane donna passata dall'apice del successo e della fama alle aule di tribunale. Ma se in Inventing Anna le vittime sono stati "solo" alcuni membri del jet set un po' sprovveduti, in The Dropout la faccenda è molto più seria. Vediamo tutte le informazioni sulla serie e il trailer ufficiale.

Quando esce The Dropout su Disney+

La serie originale The Dropout uscirà il 20 aprile, in Italia nella sezione per adulti di Star della piattaforma streaming Disney+, negli USA invece su Hulu.

Di cosa parla la serie

Questa la presentazione ufficiale di The Dropout rilasciata da Disney+: "Soldi. Romanticismo. Tragedia. Inganno. Dall'executive producer Elizabeth Meriwether, The Dropout è la storia di Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried) e della Theranos, una storia di ambizione e fama finita terribilmente male. Come ha fatto la più giovane miliardaria che si è costruita da sola a perdere tutto in un batter d'occhio?"

La storia di Elizabeth Holmes in breve

A gennaio 2022, Holmes è stata condannata per frode e associazione a delinquere. Se il suo nome vi è familiare già da prima, è perché l'ex imprenditrice ora detenuta era stata definita da Forbes "la più giovane e ricca miliardaria che si è fatta da sé". Questo dopo il grande successo finanziario della sua Theranos, dovuto in gran parte alla presunta invenzione di un metodo rivoluzionario per fare esami del sangue usando appena una goccia di sangue.

L'invenzione della Theranos si rivelò però appunto una truffa, come dimostrato prima da alcune inchieste giornalistiche e poi appunto dai tribunali statunitensi. Ed è dell'ascesa e del declino della fondatrice di Theranos che parlerà la serie in uscita su Disney+ ad aprile.

Il cast di The Dropout

The Dropout vede protagonisti Amanda Seyfried (Mean Girls, Les Miserables) nel ruolo di Elizabeth Holmes e Naveen Andrews in quello di Sunny Balwani. La serie, composta da otto episodi, include nel cast anche le guest star Utkarsh Ambudkar, Kate Burton, Stephen Fry, Michel Gill, LisaGay Hamilton, William H. Macy, Elizabeth Marvel, Laurie Metcalf, Dylan Minnette, Alan Ruck, Sam Waterson, Michaela Watkins e molti altri.

Gli executive producer della serie sono la showrunner Elizabeth Meriwether, Liz Heldens, Liz Hannah, Katherine Pope, Rebecca Jarvis, Victoria Thompson e Taylor Dunn. Michael Showalter dirige diversi episodi ed è l'executive producer insieme Jordana Mollick, sua partner di produzione alla Semi-Formal Productions.

Il trailer di The Dropout

Ed ecco il trailer ufficiale di The Dropout rilasciato da Disney+