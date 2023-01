The Voice Senior: i migliori concorrenti della prima puntata

La terza e attesissima edizione di The Voice Senior è finalmente iniziata. Antonella Clerici conduce il talent show di Rai 1 che raccoglie tutti i migliori cantanti amatoriali over 60 d'Italia, e i giudici sono pronti a lasciarsi stupire. Clementino, Loredana Bertè, Gigi d'Alessio e i Ricchi e Poveri hanno ascoltato i concorrenti della prima puntata, e hanno scelto chi di loro vogliono nella propria squadra. Ecco chi sono i talenti migliori della serata.

Annalisa Beretta

Maestra elementare, con più di 40 anni di carriera alle spalle, ha dedicato tutta la sua vita alla scuola. Ora, a 66 anni, vuole seguire la sua passione per la musica. Con un'esibizione impeccabile, riesce a conquistare (e a far girare) l'intera giuria. Entra nella squadra di Gigi d'Alessio, da lui giudicato una persona "In grado di guidarmi in questo mondo".

La Contessa di Cagliostro

Medium e sensitiva di professione, tutti la chiamano Contessa di Cagliostro: "questo nome mi è stato consegnato dallo spirito del Conte di Cagliostro", racconta prima di entrare in scena. Un personaggio che ha suscitato non poca curiosità tanto nei giudici quanto nel pubblico da casa (che sui social si è scatenato). Stupisce tutti con una voce calda e potente, che conquista Clementino e i Ricchi e Poveri, andando nella squadra di questi ultimi.

Marco Rancati

Ha 65 anni ma ne dimostra 20 in meno, e ha già una solida carriera musicale alle spalle. A 17 anni è salito sul palco del Festival di Sanremo, "così, all'improvviso", per poi partecipare a Sanremo Giovani. E nel 1979 ha vinto Castrocaro. Insomma, un'esperienza niente male per Marco, che dopo tutto questo tempo decide di rimettersi in gioco. Si girano in quattro, e lui sceglie Gigi d'Alessio.

Lauro e Gabriele

I Simon & Garfunkel della penisola sorrentina formano una coppia artistica da moltissimi anni, fin da quando giovanissimi hanno inziato a lavorare sulle navi da crociera. "Purtroppo un brutto male ha colpito entrambi, a pochi anni di distanza. Siamo qui per celebrare la vita". Con la loro versione di Mrs Robinson fanno girare tutti i giudici, e scelgono Clementino.

Lisa Manosperti

Con la sua versione di Almeno tu nell'universo di Mia Martini ha fatto commuovere addirittura Loredana Bertè, sempre molto critica nei confronti di chi si confronta con i brani di sua sorella. Lisa porta con sé un dolore inimmaginabile - la perdita di un figlio - e, come le fanno notare i giudici, il suo dolore emerge anche nella sua performance, rendendola indimenticabile.

Diego Vilar

Come dice la stessa Antonella Clerici, Diego è "la dimostrazione che si può vivere di musica e avere successo senza diventare una star". Ha girato l'Europa con la sua musica, senza mai ottenere il riconoscimento che sperava. E ora si rimette in gioco grazie a The Voice Senior, con un sogno nel cassetto: conquistare Loredana Bertè. Sogno realizzato: la giurata, insieme ai colleghi, si gira fin dalle prime note della sua versione di Purple Rain, e lo accoglie nella sua squadra.