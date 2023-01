Il web impazzisce per The Voice Senior: anche Vecchioni commenta la puntata

L'attesissima nuova edizione di The Voice Senior ha finalmente tagliato i nastri di partenza. Nella prima serata del 13 gennaio, Antonella Clerici torna al timone dello show di Rai 1 alla ricerca dei talenti canori over 60 migliori d'Italia. Clementino, Loredana Bertè, Gigi d'Alessio e i Ricchi e Poveri hanno affrontato le prime Blind Auditions, durante le quali hanno deciso se prendere o meno un concorrente nella propria squadra soltanto ascoltando la sua voce. Come era già accaduto nelle stagioni precedenti, la trasmissione ha conquistato il pubblico, colpito dal talento e dalle storie incredibili dei concorrenti. Anche i social network sono impazziti: sono migliaia i commenti degli spettatori, tra cui si celano anche alcune celebrities.

The Voice Senior: la reazione del web

Ogni esibizione, nel corso della puntata, ha portato con sé qualcosa di speciale. "Fino a due secondi fa ridevamo. Ora si piange con il cuore spezzato…Che programma meraviglioso", scrive qualcuno su Twitter, per riassumere il tornado di emozioni che caratterizza la trasmissione. "The Voice Senior è quel programma che cerchi il venerdì sera quando hai voglia di trascorrere una serata senza pensieri e con storie che ti scaldino il cuore. È il programma dei buoni sentimenti che si abbina alla perfezione con una calda coperta". Ci sono persone che hanno alle spalle una lunga carriera musicale, altri che hanno tentato più volte di raggiungere il successo, ma anche persone comuni che trovano nella musica una vera e propria cura. Come Lisa Manosperti, che con la sua versione di Almeno tu nell'universo ha fatto commuovere non solo Loredana Bertè, ma anche migliaia di persone a casa: "Una madre che perde il figlio e che canta col cuore Almeno tu nell’universo. Che brividi".

Ma non solo commozione. Trai numerosi commenti da parte degli spettatori dello show, non manca ovviamente anche un pizzico di ironia. Obiettivo principale delle bonarie prese in giro dei fan sono senza dubbio i giudici. Nemmeno le new entry, i Ricchi e Poveri, sono esenti: "Angelo e Angela con le stesse energie di quelli che dicono "ma certo che mi ricordo di te" e poi, quando l'interlocutore se ne va, si chiedono chi fosse". Regina indiscussa del programma, almeno per gli utenti di Twitter, è Loredana Bertè: "Loredana: mi giro solo se sono forti. Partono solo 2 note e si gira. Che queen", commenta qualcuno, per poi rivolgersi anche agli altri giudici: "Clementino ti voglio come coach di vita".

Il commento di Roberto Vecchioni

Ma tra i commenti apparsi sui social network, a catturare l'attenzione è uno in particolare: si tratta di un post di Roberto Vecchioni, che ha voluto fare i complimenti ad un concorrente che ha portato sul palco Chiamami ancora amre, uno dei suoi capolavori. Queste le sue parole: "Guardando su Rai1 il talent The Voice Senior mi sono commosso nel ricordo del mio caro amico Mario Filipponi (ciao Mario) nella storia del concorrente Stefano Peli che gli ha dedicato Chiamami Ancora Amore. Ma anche divertito nel momento di leggerezza di Clementino (piezz e core) con Samarcanda... forse non sa delle mie origini partenopee...".