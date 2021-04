Zorzi piglia tutto, un altro programma per l'influencer (con Costanzo)

"Che fine ha fatto?". Una domanda frequente sui vincitori dei reality, che a volte non devono neanche aspettare chissà quanto prima di cadere nell'oblio. Tommaso Zorzi invece fa sicuramente parte dell'altra categoria, quella dei prezzemolini televisivi che devono rispondere a un altro quesito: "Che fine farà?". La sovraesposizione mediatica è un'arma a doppio taglio che rischia di provocare ferite profonde in personaggi stralanciati alle prese con una carriera ancora in costruzione. Dunque Zorzi, che dopo la vittoria del Gf Vip viene propinato in tutte le salse sui canali Mediaset - da opinionista dell'Isola a conduttore del nuovo programma 'Il punto Z', cucito su misura per lui (con scarsi risultati in termini di ascolti), fino alle ospitate fisse al Maurizio Costanzo Show - dovrà dimostrare sul campo quanto vale. E quanto dura.

Nel frattempo ecco per lui altra carne al fuoco in casa Mediaset, tanto per allenarlo come si deve. E quale palestra migliore della radio? L'influencer oltre che in onda, dal 3 maggio sarà anche on air su R101 nel nuovo programma quotidiano 'Facciamo finta che', condotto da Maurizio Costanzo - ormai suo mentore - e Carlotta Quadri. Anche qui fa l'ospite fisso, in pratica uno 'stagista' pronto a fare la gavetta sperando di tenersi caldo il posto. La strada, buon per lui, si sta dimostrando sempre più spianata, al punto da fargli rifiutare salotti televisivi ambitissimi da altri ex gieffini, come quelli di Barbara d'Urso, neanche troppo elegantemente snobbata dal novellino Zorzi, che a quanto pare mira molto più in alto e avrà le sue buone ragioni per farlo. Fortunello, mica tutti se lo possono permettere. Da astro nascente a meteora, però, in tv il passo può essere breve e il talento non è solo 'semplicemente' riempire i palinsesti televisivi. Tommaso Zorzi è in pole position, ma la corsa è appena iniziata.

'Facciamo finta che', il nuovo programma di R101 con Tommaso Zorzi

Lunedì 3 maggio partirà la nuova avventura radiofonica di Maurizio Costanzo che insieme a Carlotta Quadri condurrà su R101 'Facciamo finta che', in onda dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21. Con loro in studio Tommaso Zorzi, oltre ai collaboratori di sempre: lo psichiatra e Direttore di Riza Psicosomatica Raffaele Morelli, la storica Laura Pepe, il giornalista Gabriele Parpiglia, lo zoologo Francesco Petretti a cui si aggiunge l'attrice e cantante Madame Drusilla Foer.

Tommaso Zorzi, Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri