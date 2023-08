Morto Toto Cutugno: la lotta contro la malattia, tenuta riservata

Ha lottato a lungo contro il cancro, Toto Cutugno. Eppure ne ha parlato pubblicamente solo anni fa, e solo "per aiutare le altre persone a capire l'importanza della prevenzione", raccontava. Oggi la notizia della morte, sopraggiunta dopo l'aggravarsi delle condizioni del cantante, che era ricoverato da qualche tempo all'ospedale San Raffaele di Milano per patologia oncologica. Si è aggravato negli ultimi giorni ed è morto nella struttura del San Raffaele nota come "Iceberg": è uno spazio dedicato alle urgenze ed emergenze sanitarie ed è attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, e qui precedenza di visita dei pazienti è dettata dalla gravità delle loro condizioni, indipendentemente dall'ordine di arrivo.

In passato lui stesso aveva raccontato di essere stato in cura proprio nell'Irccs milanese per un tumore alla prostata che aveva minacciato anche i reni con metastasi. Una malattia, il cancro, con la quale ha convissuto per lungo tempo. La prima diagnosi nel 2007. Si è quindi sottoposto ad un'operazione, poi alla successiva terapia terminata ad agosto dello stesso anno. "Mi sentivo una roccia", raccontava, ricordando i tempi in cui però si scoprì malato. "Mi sentivo di spaccare tutto il mondo, invece mi alzavo di note, tre quattro volte, per andare a fare la pipì. Mi sono confidato con Al Bano (cantante e suo storico amico, ndr) e mi ha consigliato un medico. Quel medico che si è accorto, alla prima visita, che non avevo una prostata, ma un melone. Non mi ha fatto uscire dall'ospedale, ha detto subito che era una cosa grave, avevo le metastasi del cancro che arrivavano quasi ai reni. Se non mi facevo operare subito le metastasi del cancro mi arrivavano ai reni ed ero finito". A consigliargli il medico, il professore Rigatti, fu sempre Al Bano.

L'anno successivo era sul palco del Festival di Sanremo, invitato dall'amico Pippo Baudo: si classificò quarto con la canzone "Un falco chiuso in gabbia". "Sono addolorato", dice oggi Baudo contattato da Rtl 102.5, radio in cui sarà ospite domani 23 agosto alle 8.40. "Toto Cutugno era una persona buona. Una perdita troppo grande per me, sono addolorato. Una grande perdita per tutti gli italiani e per chi ama la musica. Sembrava scontroso, invece era chiuso perché era malinconico e non triste".

Cutugno si definiva un miracolato: "Ora sto bene, ogni mese vado a fare i controlli, faccio un po' fatica a camminare, mi stanco facilmente, però sto da Dio", raccontava nel 2019. "Accetto di raccontarvi la mia storia perché potrebbe aiutare tante persone a capire l’importanza della prevenzione per tutelare la propria salute", spiegava il cantautore. Che sottolineava come la malattia lo avesse avvicinato alla fede: "Credente lo sono sempre stato, ma oggi posso dire di avere un contatto diretto col Padreterno: mi piace rivolgermi direttamente a lui".