Totti e l'annuncio misterioso su Instagram: "Porto io l'Italia in Qatar"

“Ce la porto io l’Italia in Qatar”. Con queste parole l'ex giocatore romanista Francesco Totti, nelle scorse ore, ha lanciato un annuncio a sorpresa agli oltre 4 milioni di follower che lo seguono su Instagram.

Com'è noto, infatti, l'Italia non parteciperà ai Mondiali di calcio, non essendosi qualificata.

La notizia, tuttavia, ha riacceso la curiosità e lo stupore di moltissimi italiani, anche se la competizione è ormai alle porte. Ma il Capitano è abituato a lasciarci a bocca aperta e non è da escludere che anche questa volta riuscirà a stupire tutti come ha sempre fatto in campo con le sue giocate.