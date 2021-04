Il nuovo bellissimo trailer di "Luca", il film italiano della Pixar che esce a giugno su Disney+, fa venire un dubbio

La Disney ha pubblicato oggi il nuovo (e forse ultimo) trailer ufficiale di Luca, il film di animazione della Pixar che è diretto dall'italiano Enrico Casarosa. Come avevamo anticipato nel nostro primo approfondimento a quello che ha tutte le carte in regola per essere il nuovo capolavoro Pixar dopo Soul, Luca uscirà in streaming su Disney+ dal 18 giugno per tutti gli abbonati. Tuttavia, se vorrà vincere l'Oscar come Soul, Luca dovrà essere proiettato al cinema almeno per un periodo, perché dall'anno prossimo la Academy rimuoverà la regola provvisoria ed eccezionale approvata nel 2020 a causa della pandemia.

Il trailer ufficiale di "Luca", in italiano e in inglese

Questo è il trailer con il doppiaggio in italiano

E questo è nella versione originale, che ovviamente è in inglese anche se il film è ambientato in Liguria

Le cose che si capiscono dal nuovo trailer di "Luca"

Il film racconta di un’incredibile estate nella città di mare italiana Portorosso, vista attraverso gli occhi di un mostro marino di nome Luca (dal trailer inglese con i sottotitoli scopriamo che il cognome è Paguro) e del suo amico Alberto Scorfano, un mostro come lui che lo convince a contravvenire al divieto di uscire dall'acqua.

Inizia così una serie di avventure, in cui però i due rischiano di essere scoperti, e quindi di mettere a rischio la loro specie, ogni volta che vengono a contatto con l'acqua. Stringono amicizie con altri ragazzi (compresa una Daniela Marcavalda il cui padre è un pescivendolo), imparano ad andare in bicicletta e si confrontano tra loro due su quello che potrebbe accadere.

"Il Gatto e la Volpe" di Bennato canzone ufficiale di "Luca"

“Ho sempre amato ‘Il Gatto e la Volpe’ di Edoardo Bennato, è una canzone con cui sono cresciuto” ha dichiarato il regista Enrico Casarosa, parlando della canzone che si sente anche nella versione originale del trailer.

“È un brano degli anni Settanta, quindi di un periodo successivo rispetto alla fine degli anni Cinquanta, inizio anni Sessanta in cui è ambientato il film. Sono però felice di aver fatto questa eccezione perché è una canzone che mi ha sempre trasmesso il senso dello stare insieme, dell’amicizia, e in quest’ottica mi sembra che Luca e Alberto abbiano delle similitudini con il gatto e la volpe, due amici che si cacciano sempre insieme nei guai. Ovviamente il brano parla anche di altro, ma è questo il motivo per cui l’ho scelto, per quel qualcosa di giocoso e divertente. Sono felice che il brano sia presente anche nel trailer, oltre che nel film. Inoltre sono contento di aver potuto inserire nel film un piccolo omaggio a Pinocchio attraverso questa canzone”.

La colonna sonora di Luca è invece firmata dal premiato compositore Dan Romer (Re della terra selvaggia, Maniac).

Il dubbio che viene guardando il nuovo trailer di "Luca"

Anche gli amanti del doppiaggio, e dall'altra parte chi guarda solo i film in versione originale, avranno un dubbio vedendo entrambe le versioni del trailer. Meglio guardare Luca in italiano, visto che è ambientato in Italia, o in inglese per godersi certe frasi pronunciate nella nostra lingua (nel trailer in particolare un "silenzio, Bruno!" e un "what's wrong with you, stupido?")?