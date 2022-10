"070 - Speciale Renato Zero": scaletta e ospiti del concerto

Renato Zero è da decenni uno dei cantanti italiani più amati dal pubblico. Canale 5 trasmette due serate - in onda il 26 ottobre e il 2 novembre - che riassumono tutto il meglio dei recenti concerti che l’artista ha tenuto al Circo Massimo di Roma. Gli spettacoli hanno festeggiato i 70 anni di Renato Zero, in compagnia di ospiti e di colleghi a lui cari.

070 - Speciale Renato Zero: le anticipazioni

“070” è il titolo di due serate che Canale 5 trasmette il 26 ottobre e il 2 novembre. L’ironico richiamo allo 007 di James Bond nasce dal protagonista assoluto dello show: Renato Zero. Se lo zero richiama il suo nome, il 70 indica gli anni compiuti dall’artista nel 2020. Previsti per quella data, gli spettacoli per festeggiare tale anniversario sono slittati per causa di forza maggiore (la pandemia per Covid-19), ma Renato Zero ha recuperato alla grande: la cornice del Circo Massimo ha ospitato ben sei concerti - il 23, 24, 25, 28 e 30 settembre e il 1° ottobre 2022 - dell’artista, che ha potuto festeggiare in ritardo ma in compagnia di migliaia di “sorcini” (nome che contraddistingue da sempre i fan del cantante). Renato Zero non si è certo risparmiato: circa 3 ore e mezza a serata a base di musica, emozioni, divertimento.



Le due serate di Canale 5 concentrano tutto il meglio dei sei spettacolo. Sono tanti gli ospiti che si avvicendano sul palco. Tra gli altri, si segnalano: Jovanotti, Claudio Baglioni, Diodato, Madame, Fabrizio Moro, Al Bano, J-Ax, Alex Britti e Francesco Renga.

Ma a fare da protagoniste assolute sono ovviamente le tante canzoni che hanno costellato la lunga carriera di Renato Zero: “I migliori anni della nostra vita”, “Triangolo”, “Cercami”, “Il carrozzone”, “Il cielo”, “Mi vendo”, “Magari”, “Più su”, “Nei giardini che nessuno sa”, “Nei giardini che nessuno sa”, “Amico”, “La favola mia”, “Potrebbe essere Dio”, “Spiagge” e tante altre.

“007” ripercorre dunque una carriera longeva di quello che è, in assoluto, uno dei più amati artisti della scena musicale italiana.

Dove vedere “070” in tv e in streaming (26 ottobre 2022)

Lo show con Renato Zero dal titolo “070” va in onda oggi, 26 ottobre, dalle 21:25 su Canale 5 e, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infintiy.