"070 - Speciale Renato Zero": scaletta e ospiti del concerto di questa sera

Uno dei cantanti italiani più amati e il suo fedele pubblico: “070 – Speciale Renato Zero” festeggia l’artista che da decenni occupa un posto di rilievo nella scena musicale del nostro paese. Canale 5 trasmette oggi, 2 novembre, la seconda e ultima parte del Best Of delle sei date che l’artista ha tenuto al Circo Massimo di Roma tra il 23 settembre e il 1° ottobre 2022. In compagnia di ospiti, colori e sorprese.

070 – Speciale Renato Zero: le anticipazioni della seconda puntata

Dopo il primo appuntamento, andato in onda lo scorso mercoledì, oggi, 2 novembre, si conclude con una seconda puntata “070 – Speciale Renato Zero”, show tutto dedicato al cantante romano.

Ciò che ci propone questo speciale è un mix di tutti i momenti più belli e significativi dei sei concerti che l’artista ha tenuto al Circo Massimo di Roma dal 23 al 1° ottobre 2022. Vere e proprie feste, pensate per essere messe in scena in occasione dei 70 anni dell’amato cantante, caduti nel 2020, in piena pandemia per Covid-19. L’inevitabile slittamento di questo progetto non ha però scalfito l’entusiasmo, né quello di Renato Zero né quello del suo fedelissimo pubblico.

70 anni+2, dunque: Renato Zero sa bene che, al di là dei numeri, i suoi “sorcini” – termine che da una vita indica i fan più fedeli all’artista – rispondono sempre con gioia.

Nella seconda e ultima puntata continua il viaggio tra i suoi grandi successi discografici, con canzoni come “Amico”, “Il carrozzone”, “Mi vendo” e “Spiagge” e una serie di ospiti illustri. A festeggiare Renato sono saliti sul palco artisti come Jovanotti, J-Ax, Stefano Bollani, Fabrizio Moro, Amedeo Minghi, Michele Zarrillo, Giorgio Panariello, Diodato, Madame, Morgan, Marco Masini e molti altri. In più, un’orchestra sinfonica, 8 coristi, una band di 7 musicisti, 23 ballerini.

Dove vedere “070” in tv e in streaming (2 novembre 2022)

Lo show con Renato Zero dal titolo “070” va in onda oggi, 2 novembre, dalle 21:25 su Canale 5. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infintiy.