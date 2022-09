100% Italia: da oggi su Tv8 il game show con Nicola Savino

Al via oggi 11 settembre su Tv8, “100% Italia” è un nuovo game show condotto da Nicola Savino. In onda dalle 20.30 dal lunedì al venerdì, il gioco mette a confronto due squadre - composte da due giocatori ciascuna - e attraverso quattro round sonda i gusti e le abitudini degli italiani. Scopriamo qualcosa in più su questo nuovo programma.

100% Italia, anticipazioni del programma

Dopo circa cinque anni trascorsi in Mediaset, Nicola Savino approda su Tv8 dove conduce un nuovo game show, tra i titoli stagionali di punta della rete. Il programma va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.30 e il titolo, “100% Italia”, dice già molto circa l’identità del progetto. Si parla infatti dei gusti e della abitudini dell’italiano medio: gli argomenti sono innumerevoli e alternano leggerezza e serietà. A sfidarsi sono ogni sera due squadre formate da due concorrenti ciascuna. Il loro scopo è quello di indovinare le risposte ai sondaggi di volta in volta proposti; la coppia vincitrice approda al round finale, dove può aggiudicarsi o meno il jackpot. Oltre ai concorrenti, in studio prendono posto 100 persone, capaci di rappresentare un campione verosimile dell’italiano: uomini e donne, giovani e anziani, di varia estrazione sociale e dai diversi titoli di studio. Le risposte dei concorrenti vengono verificate in base alle votazioni dei magnifici 100.

Il primo round del gioco è ribattezzato “La maggioranza” e l’obiettivo è quello di indovinare le risposte indicate dalla maggioranza dei 100 italiani del panel; il secondo round è “Vox Populi” e avviene tramite sondaggi aperti, in cui i concorrenti devono individuare le sette risposte più gettonate date dal panel dei 100 italiani; il terzo round è “La Sfida dei 100”, dove tra tutte le risposte date dai 100, i concorrenti devono individuare le cinque risposte con la percentuale più alta. La squadra che totalizza il punteggio più alto accede al round finale, denominato “Prendere o

Lasciare”: il duo deve indovinare le quattro risposte più frequenti date dal panel dei 100. “100% Italia” si propone di sondare l’evoluzione dell’italiano medio avvenuta nel corso degli ultimi decenni.

Dove e quando vedere 100% Italia

“100% Italia” va in onda a partire dal 12 settembre su Tv8 a partire dalle 20.30. In onda dal lunedì al venerdì, il game show è visibile anche sul sito ufficiale della rete.