1917, il film di guerra stasera in tv: trama, cast e curiosità

Il film di guerra "1917" va in onda per la prima volta in chiaro oggi, giovedì 6 aprile 2023, dalle 21.20 su Rai 2. Il regista britannico Sam Mendes (già autore di pellicole come "American Beauty" e "Skyfall") dirige un war movie immersivo con un cast che alterna giovani attori (George MacKay, Andrew Scott) a volti noti (Colin Firth, Benedict Cumberbatch). Leggiamo ulteriori notizie in merito a questo lungometraggio.

"1917": trama e cast del film

Il 6 aprile 1917, sul fronte occidentale, il generale britannico Erinmore capisce che l'esercito tedesco ha costruito una diga difensiva. Le linee telefoniche sono però interrotte e il generale non può comunicare con gli altri battaglioni. Decide allora di incaricare i giovani caporali William Schofield e Tom Blake a consegnare un messaggio di fondamentale importanza, capace di arginare un attacco che potrebbe costare la vita a centinaia di soldati. La missione dei due amici è però ai limiti dell'impossibile: attrezzati di armi, mappe, poco cibo e torce, sono obbligati ad attraversare il territorio nemico per trovare il fratello maggiore di Blake, un tenente. Raggiunta la cittadina di Écoust, devono intercettare un battaglione, ma la minaccia tedesca è forte e le vite di tanti soldati sono a forte rischio.



Il regista britannico Sam Mendes è noto al grande pubblico per aver diretto una serie di film di successo: dal premio Oscar "American Beauty" a "Era mio padre", da "Revolutionary Road" ai James Bond di "Skyfall"e "Spectre". Per "1917" si è dichiaratamente ispirato ai racconti di guerra di suo nonno Alfred Hubert Mendes, ed ha così scritto la sceneggiatura con Krysty Wilson-Cairns. Il regista ha voluto adottare un metodo immersivo e, con l'indispensabile direttore della fotografia Roger Deakins, ha realizzato una serie di piani sequenza, montati come fossero due soli piani sequenza senza stacchi di montaggio. Per alcuni un interessante esercizio di stile, per altri un capolavoro capace di restituire l'orrore della Prima Guerra Mondiale. La pellicola ha vinto tre premi Oscar: miglior fotografia, effetti speciali e sonoro.

Il cast di "1917" vede in prima linea i giovani George MacKay (nel ruolo del caporale William Schofield) e Dean-Charles Chapman (caporale Tom Blake), ma sono tanti gli attori che compongono il cast, alcuni noti anche al grande pubblico. Tra gli altri ricordiamo: Mark Strong (capitano Smith), Andrew Scott (tenente Leslie), Richard Madden (tenente Joseph Blake), Colin Firth (generale Erinmore), Benedict Cumberbatch (colonnello Mackenzie), Claire Duburcq (Lauri), Daniel Mays (sergente Sanders), Adrian Scarborough (maggiore Hepburn), Jamie Parker (tenente Richards), Michael Jibson (tenente Hutton), Richard McCabe (colonnello Collins), Chris Walley (Bullen).

Dove vedere “1917” in tv e in streaming (6 aprile 2023)

Il film "1917" va in onda su Rai 2 oggi, giovedì 6 aprile 2023, a partire dalle 21.20. Il film è disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.