25 aprile, per non dimenticare: stasera il documentario sugli orrori della Seconda Guerra Mondiale

Canale NOVE propone nel prime time domenicale “25 aprile, per non dimenticare”, un documentario che ricostruisce gli eventi chiave del più grande conflitto armato della storia. Una visione che invita a non dimenticare le tragedie del passato, con l’intento di riflettere sull’oggi. Di seguito, le anticipazioni dello speciale.

Le anticipazioni del documentario

Con il 25 aprile, ogni anno si rinnova la giornata in cui si ricorda la liberazione d'Italia dal governo fascista e dall'occupazione nazista del paese (avvenuta nel 1945). Una festa di importanza capitale per la nostra nazione, simbolo da cui ripartire per non dimenticare gli orrori dei conflitti bellici. Per l’occasione canale NOVE trasmette un documentario dal titolo “25 aprile, per non dimenticare”: vi si mostrano immagini – materiale d'archivio restaurato e virato a colori – che restituiscono le parole e i volti di Hitler e Mussolini, ma anche i fotogrammi di soldati mandati al massacro e di città rase al suolo. Oltre a sottolineare la portata oggettiva degli orrori che furono, l’intendo del canale è quello di trasmettere tali immagini proprio mentre si consuma una guerra che sembra non rammentare, per l’appunto, lo stato in cui versò l’umanità durante (1939-1945) e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il documentario, in onda a partire dalle 21.25, invita alla celebrazione obbligando però ad aprire gli occhi sul presente.

Dove vedere “25 aprile, per non dimenticare” stasera in tv (domenica 24 aprile)

Il documentario 25 aprile, per non dimenticare va in onda questa sera su NOVE alle 21.25 e in diretta streaming sul sito web della rete.